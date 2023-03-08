Saadetli avukat Özgür Özel'in avukatlığına soyundu rezil oldu! Daha çok rezil olacaksınız!

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Meral Akşener'in 6'lı masaya, sözlerini yutup geri dönmesinden sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nu tebrik ederek, CHP'ye görüşme teklifinde bulundu.

HDP'ye ilk olumlu cevap CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, CHP'nin HDP ile görüşebileceğini söyledi.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "CHP HDP ile görüşebilir ama masaya getiremez." dedi.

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6'lı masanın HDP ile ittifak krizini nasıl aşacağı merakla beklenirken, CHP-HDP ittifakı Habertürk TV canlı yayınında tartışıldı.

Yayına telefonla bağlanan Özgür Özel, HDP'nin CHP'ye daha önceki ziyaretlerini gündeme getirdi. Programda, 2021 yılında HDP'nin CHP Genel Merkezi'ni ziyareti konuşuldu.

Yalanınız batsın!

Gazeteci Hasan Öztürk, HDP'nin CHP'yi ziyaretlerinde fotoğraf bile verilmediğini hatırlattı.

Özgür Özel ise, HDP'nin partilerini ziyaretinde fotoğraf istemediğini bu nedenle fotoğraf karesi paylaşılmadığı yalanını söyledi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da, CHP'li Özel'in avukatlığına soyunup, "Bize de ziyaret geldiler. Basın açıklaması istememişlerdi. Biz de buna saygı duyduk. Bunda ne var ki?" diye sordu.

Peki bu fotoğraf ne Bülent Kaya? CHP mi istememiş HDP mi?

Halbuki 2021 yılındaki ziyarette, CHP, HDP'yi Genel Merkez'e kabul etmiş, ancak çıkışta birlikte görüntü vermemişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP kürsüsü önünde tek başına açıklama yapmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yönelik eleştirilere, "Yetişmem gereken randevum vardı" diyerek cevap vermişti.