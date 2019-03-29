Saadetli aday itiraf etti: Kandil ile görüştüm Saadet Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, terör örgütü PKK'nın Kandil'deki yapılanmasıyla bir görüşme yaptığı ve desteklerini aldıklarını söyledi.

Saadet Partisi ve HDP'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, terör örgütü PKK'nın Kandil'deki üst yapılanması ile görüştüğünü ve kendisini desteklediklerini açıkladı. Dün Şanlıurfa'nın yerel kanalı Edessa TV'yi konuk olan Cevheri, program öncesinde kanal yetkilileri ile bir araya geldiği esnada Kandil'den destek aldığını ağzından kaçırdı. Cevheri, 'Dağdan, geçen görüştüm destek veriyorlar.' dedi.

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