Saadetli aday itiraf etti: Kandil ile görüştüm
Saadet Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, terör örgütü PKK'nın Kandil'deki yapılanmasıyla bir görüşme yaptığı ve desteklerini aldıklarını söyledi.29 Mart 2019 Cuma 19:01
Saadet Partisi ve HDP'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, terör örgütü PKK'nın Kandil'deki üst yapılanması ile görüştüğünü ve kendisini desteklediklerini açıkladı.
Dün Şanlıurfa'nın yerel kanalı Edessa TV'yi konuk olan Cevheri, program öncesinde kanal yetkilileri ile bir araya geldiği esnada Kandil'den destek aldığını ağzından kaçırdı. Cevheri, 'Dağdan, geçen görüştüm destek veriyorlar.' dedi.
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