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Saadetli aday itiraf etti: Kandil ile görüştüm

Saadet Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, terör örgütü PKK'nın Kandil'deki yapılanmasıyla bir görüşme yaptığı ve desteklerini aldıklarını söyledi.

29 Mart 2019 Cuma 19:01

Saadet Partisi ve HDP'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, terör örgütü PKK'nın Kandil'deki üst yapılanması ile görüştüğünü ve kendisini desteklediklerini açıkladı.

Dün Şanlıurfa'nın yerel kanalı Edessa TV'yi konuk olan Cevheri, program öncesinde kanal yetkilileri ile bir araya geldiği esnada Kandil'den destek aldığını ağzından kaçırdı. Cevheri, 'Dağdan, geçen görüştüm destek veriyorlar.' dedi.

 

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 19:01
  1. Şanlıurfa
  2. Mustafa Cevheri

YORUM YAZ

  • FATİHFATİH25 dk önce
    Reisin dediği gibi tam birZİLLETİTTİFAKIbunlar.pkkilekol kola, lar..
  • AbdulahAbdulah36 dk önce
    Tamamını versenize, dağ ile kandili kastettiği ne malum. Adam belki biz de Nemrut dağından geldik diyor çünkü öbürü dağdan gelmek başka dağın desteği başka diyor.
  • ÜmitÜmit37 dk önce
    Normal hocaları istediği kadar itiraz etsin ama herçek bu örgütün desteği millet ittifakı ile beraber. Yani millet ittifakı bebek katilleri ve devlet düşmanları ile beraber hareket ediyor. Beni üzen bunu görmek istemeyen Tayyip düşmanlığı yada dünyevi çıkarları yüzünden onlarla beraber olan anlı secdeli vatandaşımız. Allah gözlerinizi açsın nediyeyim.
  • salıh demirsalıh demir46 dk önce
    eysadetcılernereye gıttıgınızın farkındamısınızerbakan hoçanın kemıklerını sızlatman uyanınkardeşlerımpkk ıle ıtıfakyapannasıl olurda türk halkını temsıl eder oyun büyüktür vatanımıza sahıp cıkmazamanıdır bütün harçlılar bırleştıler

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