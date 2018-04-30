Saadet'in yeni bombası Haşim Kılıç mı?
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yarın saat 10'da Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını duyurdu. Gül'ün aday olmayacağını açıklaması sonrası üç ismin adaylığı masada.30 Nisan 2018 Pazartesi 17:54
Saadet Partisi (SP), yarın saat 10.00'da cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını duyurdu.
HAŞİM KILIÇ İDDİASI
Parti yönetimi tarafından parti üyelerine 4 ismin olası adaylığı için bir oylama yaptırılmıştı.
Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklaması sonrası ihtimaller üçe düştü.
Bu isimler Abdüllatif Şener, Haşim Kılıç ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu.
Kaynak: Türkiye
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