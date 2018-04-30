Saadet'in yeni bombası Haşim Kılıç mı?

Saadet Partisi (SP), yarın saat 10.00'da cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını duyurdu.

HAŞİM KILIÇ İDDİASI

Parti yönetimi tarafından parti üyelerine 4 ismin olası adaylığı için bir oylama yaptırılmıştı.

Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklaması sonrası ihtimaller üçe düştü.

Bu isimler Abdüllatif Şener, Haşim Kılıç ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu.

Kaynak: Türkiye