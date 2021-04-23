Saadet'in fitnecisi Ali Aktaş: Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı!

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Bir dönem Saadet Partisi'nin Antalya Belediye Başkanı adayı olan Ali Aktaş, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iftar yapmasından sonra, Saadet Partisi'nin yakasından düeşeceğini duyurmuştu. Aktaş, sürekli fitne saçtığı Saadet'te umduğunu bulamayınca, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Çok istekli olduğu CHP'ye göz kırptı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Aktaş, Millet İttifakı'nın daha iyi bir aday bulması halinde, onu destekleyeceğini söyleyerek, asıl arzu ettiği CHP'ye göz kırptı.

Asiltürk'ü hedef almıştı!

Ali Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretini hazmedemeyerek, birbiri ardına paylaştığı mesajlarla, Asiltürk'ü hedef almıştı. Aktaş, Asiltürk'e olan kini ile kanal kanal dolaşarak, muhalif kanalların pohpohladığı isim haline gelmişti.

Ali Aktaş kim ki?

Oğuzhan Asiltürk ise, Yeni Akit'e yaptığı açıklamasında, "Ali Aktaş partimizde olan birisi değil. Partimizle hiçbir ilgisi yok. Zamanında bir belediye başkanı adayı yapmışız o kadar. Biz ona herhangi bir anımızda görev vermişiz, geçmiş gitmiş. Şimdi o kişinin açıklamaları partiyi temsil eder mi? Ne derse desin. Biz cevap vermeye tenezzül bile etmeyiz." demişti.