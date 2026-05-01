  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Taksim barikatlarla kapatıldı! 1 Mayıs'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere müdahale! Dönen dolaplar iddianamede! Hasan Akgün zenginliğe giden rüşvet zincirini böyle kurmuş! Ağustos ayında bu fiyatı görecek! İslam Memiş altının geleceğini Akit'e anlattı Aman dikkat: Emeklilere bayram ikramiyesi tuzağı! Kuneytra'ya havan topu ateşi açtı İşgalci katil sürüsü yine Suriye'ye saldırdı Gurbetçiyi yok mu sayalım! Bakan Göktaş'tan o görüntülere tokat gibi cevap! Solcu yapılar işçi kutlamalarını Cuma namazına denk getirdi! Kanada’da ibret olacak vaka! Dikkat sosyal medyada amaç değil araç olabilirsiniz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı Siyonist İsrail'in yeni kabusu: MIZRAK! Türk teknolojisi Demir Kubbe'yi çaresiz bırakacak!
Pentagon 7 şirketle anlaştı! Aralarında Microsoft, Amazon ve Google devler var
Dünya

Pentagon 7 şirketle anlaştı! Aralarında Microsoft, Amazon ve Google devler var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Pentagon 7 şirketle anlaştı! Aralarında Microsoft, Amazon ve Google devler var

Pentagon'un yapay zeka teknolojisi kullanımı için aralarında Microsoft, Amazon ve Google'ın da bulunduğu 7 şirketle anlaştığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), teknolojilerini gizli Pentagon bilgisayar ağlarında kullanmak üzere 7 önde gelen yapay zeka şirketiyle anlaşmaya vardığı bildirildi.

ABD medyasına göre, Pentagon, daha önce sorun yaşadığı Anthropic'i "ulusal güvenlik riski" olarak nitelemesinin ardından diğer yapay zeka şirketleriyle anlaştı.

Aralarında Microsoft, Amazon ve Google gibi isimlerin de yer aldığı yapay zeka alanında önde gelen 7 şirket, teknolojilerini Pentagon'un gizli bilgisayar ağlarında kullanmak üzere anlaşmaya vardı.

Savunma Bakanlığının Baş Teknoloji Sorumlusu Emil Michael, CNBC'ye verdiği demeçte, Anthropic'e bağımlı olmayı "sorumsuzluk" olarak niteleyerek, "Bir ortağın, bizimle istediğimiz şekilde çalışmak istemediğini öğrendiğimizde, birden fazla farklı sağlayıcıya sahip olduğumuzdan emin olmak istedik." ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcüsü, anlaşmaların mali şartları hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Bakanlığın savaş alanında veri analizi yapmak ve karar alma süreçlerini iyileştirmek için yapay zeka teknolojilerini kullanmayı planladığı aktarıldı.

 

Hükümet ile Anthropic arasındaki gerilim

Yapay zeka firması Anthropic'in, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesi ve askeri kullanıma dair güvenlik endişeleri, Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

Ardından Pentagon, 6 Mart'ta teknolojisinin ABD vatandaşlarının gözetlenmesinde ve tam otonom silahlarda kullanılmasını kabul edemeyeceğini açıklayan firmayı "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan etmişti.

Anthropic, 9 Mart'ta ABD hükümetine karşı iki dava açarak, Pentagon yetkililerinin yapay zeka güvenliği konusundaki tutumundan dolayı şirkete yasa dışı şekilde misilleme yaptığını iddia etmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23