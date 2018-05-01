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Saadet'in adayına Bahçeli'den ilk tepki!

Saadet Partisi'nin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili MHP Lideri Bahçeli'den değerlendirme geldi.

01 Mayıs 2018 Salı 10:39
Saadet'in adayına Bahçeli'den ilk tepki!

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran MHP Lideri Devlet Bahçeli, ittifak protokolüne ilişkin " Her iki partinin, yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Zannediyorum yarın grup kararları alınmak suretiyle YSK'ye müracaatlar yapılmış olacak." dedi.

SON YILLARIN POPÜLER SİYASETÇİSİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendiren Bahçeli, "Hayırlı uğurlu olsun. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştur. Bakalım bundan sonra nasıl tekrarlanacak." dedi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 10:39
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