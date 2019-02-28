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Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti

Saadet Partisi'nin adayı, CHP ve Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin kendilerine destek vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 08:33
Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti

Yerel seçimlerde resmi olarak kimseyle ittifak yapmayacağını belirterek her bölgede aday çıkaran Saadet Partisi (SP), HDP ve CHP'nin desteği söz konusu olduğunda geri durmuyor.

Saadet Partisi, Adıyaman'da Ahmet Faruk Ünsal'ı aday gösterdi. Şehirde CHP ve HDP aday çıkaramyarak Saadet'in adayına destek olma kararı aldı. Saadet adayı da bu birleşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Birleşmezsek sonuç alamayız"

CHP, HDP ve SP'nin kentte seçime kendi adaylarıyla girmesi halinde ciddi bir sonuç alınmasının imkansız olduğunu belirten Ünsal, bu noktada partilerin genel merkezleri ve il örgütlerinden öte Adıyaman halkının birleşme ihtiyacına karar kıldığını ifade etti.

"Adaya baktıkları zaman kendilerinden bir parça görüyorlar"

Ünsal, "Birleşme, tabanın gönlünde gerçekleşti. Taban öyle bir aday çıkartalım ki, hem AK Parti'nin tabanından oy alalım hem de CHP, HDP ve SP tabanı bu adaya baktığı zaman kendisinden bir parça görsün diye bir arayışa girdi." dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 08:33
  1. Adıyaman
  2. Yerel seçimler
  3. Saadet Partisi
  4. CHP
  5. HDP
  6. ittifak

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