Saadet Partisi'nin 'Oğuzhan Asiltürk' rahatsızlığı! 'İttifak' açıklamasını hedef aldılar

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Gençlik Kolları'nın Düzce Akçakoca'da gerçekleştirdiği kampa katılmış ve burada 'ittifak' açıklamasında bulunmuştu.

'Seçime kadar iktidar partisi ile birleşmiş olmalıyız'

Asiltürk, şunları söylemişti: "İstişarelerden sonra diğer partilere diyeceğiz ki, bizim inancımız şu, 'bizim toplumun yanlış gidişine hatalı hallere çözüm bulabilmemiz için Meclis'te grubumuzun olması lazım' Aksi halde 19 milletvekiliniz olsa gündem dışı konuşma yaparsınız, hiçbir şeye karışamazsınız. Ama 20 milletvekili olunca başkanlık divanında olursunuz. Otururuz görüşürüz, konuşuruz. Biz teklifleri alır değerlendiririz, ona göre karar veririz. Ama şimdi bu karar verilemez. Seçimlere gidene kadar, iktidar partisiyle birleşmiş olmayız."

Saadet'in 'Asiltürk' rahatsızlığı!

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, katıldığı Tv 5 canlı yayınında Oğuzhan Asiltürk'ü hedef aldı. CHP, İP ve terör sevici HDP ile yakın temasta olmalarını eleştiremeyen Kaya, "Saadet Partisi hiç kimseden milletvekili dilenmez. Saadet Partisi kendi gücüyle, kendi özgül ağırlığıyla, kendi stratejik durumuyla hak ettiği sayıda milletvekili sayısı almak için kendisini millete arz eder." dedi.