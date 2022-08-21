Saadet Partisi'nin 'Mustafa Kemal' oyunu! Duvarda bulunan panodaki görüntü dikkat çekti

Millet İttifakı'nın Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantıda duvarda bulunan dua eden Mustafa Kemal portresi dikkat çekti.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının bir araya geldiği 6'lı masa toplantısı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İttifak ortaklarını kapıda karşıladı

Karamollaoğlu, "Liderler Buluşması"na ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nin girişinde karşılayarak kameralara poz verdi.

Yemekte bir araya gelecekler

2023 seçimleri yaklaşmasına rağmen henüz cumhurbaşkanı adayları belirsizliğini koruyan ve belli aralıklarla görüşen genel başkanlar, basına kapalı toplantı sonrası yemekte de bir araya gelecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Dua eden Mustafa Kemal portresi dikkat çekti

Necmettin Erbakan'ın yoğun eleştirilerde bulunduğu ve dindarlara kan kusturan CHP ile ittifak kuran Saadet Partisi'nin Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede duvarda asılı, dua eden Mustafa Kemal portresi dikkat çekti. Bir yandan başörtülülere ikinci sınıf insan muamelesi yapan CHP ile kol kola poz veren bir yandan da muhafazakarların oyunu kaybetmemek için çeşitli yollara başvuran Temel Karamollaoğlu'nun ikircikli tavrı eleştirilere neden oluyor..

Toplantılara 45 gün ara verilecek

Öte yandan 6'ncı buluşmanın ardından görüşmelere 45 gün ara verilmesi planlanıyor. İkinci tur görüşmelerin zamanını ve içeriğini ise daha sonra liderler belirleyecek.