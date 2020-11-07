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Siyaset Saadet Partisi'nin kongresiz il başkan değişikliğine tepkiler yağdı
Siyaset

Saadet Partisi'nin kongresiz il başkan değişikliğine tepkiler yağdı

Saadet Partisi'nde kongre gerçekleşmeden İstanbul İl Başkanlığında değişiklik yapıldı. İl başkanlığı görevini yürüten Abdullah Sevim'in yerine Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı'nın getirilmesi tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 20:48:00 -
Saadet Partisi'nin kongresiz il başkan değişikliğine tepkiler yağdı

Saadet Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığına, partinin Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı getirildi.

Saadet Partisi'nde yeni il başkanı

Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada, "Bugüne kadar il başkanlığı yapan Abdullah Sevim'e yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, yeni İl Başkanımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kongre olmadan yapılan görev değişikliğine sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Kimi Saadet Partililer beklenmeyen bir şekilde yapılan değişikliğe tepki gösterirken kimileri de Abdullah Sevim'in yerine getirilen Ömer Faruk Yazıcı üzerinden tepkilerini yazdı.

İşte o tepki paylaşımlarından bazıları:

 

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