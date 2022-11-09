Saadet Partisi'nin kanalında "Hakan Şükür" skandalı! Böyle rezillik görülmedi

Saadet Partisi'nin kanalı TV5'e Hakan Şükür çıkarıldı. FETÖ firarisi Hakan Şükür, Düşünme Vakti isimli programda kendini aklamaya çalıştı. Necmettin Erbakan'ın kurduğu TV5 kanalındaki canlı yayın büyük tepki çekerken, 'Erbakan'ın kemikleri sızladı' yorumları geldi.

TV5 kanalındaki Hakan Şükür yayını sunucunun güzellemesi ile de tepki çekti. 'Düşünme Vakti' isimli programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, Hakan Şükür'ü "Çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum." diyerek lanse etti.

TV5 kanalına tepki yağdı

Necmettin Erbakan'ın kurduğu Saadet Partisi yayın organı TV5'e Hakan Şükür'ün çıkarılması büyük tepki çekti. Sosyal medyada Tv5'e yönelik 'Erbakan'ın kemiklerini sızlattılar' yorumları geldi.

RTÜK, TV 5 hakkında inceleme başlattı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, hakkında FETÖ davaları bulunan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'ye yerleşen Hakan Şükür'ün "Düşünme Vakti" programına katıldığı TV5 hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.