Saadet Partisi'nin İstanbul adayı açıklandı!

Seçime sayılı günler kala partilerin adayları açıklanmaya devam ediyor.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken, CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı açıklandı.

Bir önceki yerel seçimde İmamoğlu'nu destekleyen 6'lı masanın eski ortaklarından İYİ Parti ise Buğra Kavuncu'yu İBB adayı yaptı.

Son olarak 6'lı masanın bir diğer eski ortağı Saadet Partisi Genel Merkezi de 2024 Yerel Seçimleri'nde İBB adayı olarak Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ı aday gösterdi.

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