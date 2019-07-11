Saadet Partisi’nin İlçe Başkanı Aslan hayatını kaybetti Saadet Partisi Adıyaman Gerger İlçe Başkanı Halil Aslan hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Adıyaman Gerger İlçe Başkanı Halil Aslan hayatını kaybetti.

Yaklaşık 15 yıldan beri Saadet Parti Gerger İlçe Başkanlığı görevini yürüten Halil Aslan, kalp krizine yenik düştü. Gerger’de evinde kalp krizi geçiren Aslan için acil sağlık ekipleri çağırıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Halil Aslan’ı Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Halil Aslan (62) hayatını kaybetti. Aslan’ın cenazesi hastane morgundan alınarak Gerger İlçe Mezarlığında toprağa verildi.

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