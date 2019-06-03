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Saadet Partisi'nin İBB adayı Necdet Gökçınar'dan CHP'ye zor soru: Bu borcu kim ödeyecek?

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar, CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ni eleştirerek, "Beylikdüzü Belediyesi'nin 482.290.257 TL borcu var. Çok iyi anlatıyorsun da, bu ne olacak, bu borcu kim ödeyecek?" dedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:58
Saadet Partisi'nin İBB adayı Necdet Gökçınar'dan CHP'ye zor soru: Bu borcu kim ödeyecek?

Saadet Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, belediyelerin Saadet Partisi'ne teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı açıklamada, bazı belediyelerin borç batağında olduğunu belirten Gökçınar, "Bu bahsettiğimiz zihniyetler neticede bize ne veriyor, sen ne yaptın bize onu göster" değerlendirmesi yaptı.

CHP'li Beylikdüzü belediyesinin borç batağında olduğunu belirten Gökçınar, 482.290.257 TL borçlandığını açıkladı.

Gökçınar, Milli Görüş dışındaki zihniyetlerin başarısız olduğunu söyledi.

Belediyelerin Saadet Partisi'ne teslim edilmesi gerektiğini belirten Gökçınar, şu ifadelere yer verdi:

"Bu şahıslar çok iyi olabilir, herkesi sevebilir kucaklayabilir. Çok iyi anlatıyorsun da, bu ne olacak, bu borcu kim ödeyecek?"

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:58
  1. İstanbul
  2. Necdet Gökçınar
  3. Saadet Partisi

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  • AlperenAlperen31 dk önce
    Sen de bir projesin. Kazanamayacağın bir seçime girme. Çünkü senin partin şu an chpkkve fetöcü ipin destekçisi görüntüsü veriyor.
  • HasanHasan36 dk önce
    Bu adam Ekrem İmamoğlunu eleştirerek aslında CHP adayına çalışıyor. Yani tam bir danışıklı dövüş bu sayede Ak parti secmeninden oy alacağını dusunuyor.
  • ankaralıankaralı37 dk önce
    onu gitte imamoğluna oy atan saf sp lilere sor

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