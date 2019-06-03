Saadet Partisi'nin İBB adayı Necdet Gökçınar'dan CHP'ye zor soru: Bu borcu kim ödeyecek?

Saadet Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, belediyelerin Saadet Partisi'ne teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı açıklamada, bazı belediyelerin borç batağında olduğunu belirten Gökçınar, "Bu bahsettiğimiz zihniyetler neticede bize ne veriyor, sen ne yaptın bize onu göster" değerlendirmesi yaptı.

CHP'li Beylikdüzü belediyesinin borç batağında olduğunu belirten Gökçınar, 482.290.257 TL borçlandığını açıkladı.

Gökçınar, Milli Görüş dışındaki zihniyetlerin başarısız olduğunu söyledi.

Belediyelerin Saadet Partisi'ne teslim edilmesi gerektiğini belirten Gökçınar, şu ifadelere yer verdi:

"Bu şahıslar çok iyi olabilir, herkesi sevebilir kucaklayabilir. Çok iyi anlatıyorsun da, bu ne olacak, bu borcu kim ödeyecek?"