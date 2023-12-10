Saadet Partisi’nin ekseni kaymıştır

“Muhalefetin ve Saadet Partisi’nin sorunu ikircikli bir tavırdır. CHP, HDP, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu destekleyerek muhafazakâr ilkeleri çiğneyen bu parti, şimdi de İsrail’le ekonomik ilişkiyi dillendiriyor. Diğer yandan da ortağı CHP’nin ‘Hamas teröristtir’ söylemine ses çıkarmayarak çelişkili tavırlarına devam ettirmektedir. Terörist devlet İsrail’in dışlanması bütün Müslümanların isteğidir. Cumhurbaşkanı’mızın Siyonistlere aldığı tavır ve Müslüman ülkeleri gerçek anlamda bir ittifak haline getirip İsrail’in güçsüz düşürülmesi noktasında attığı adımlar ise değerlidir. Burada muhalefete düşen bu adımların atılmasını kolaylaştırmak için neler yapılacağını dile getirmektir. İktidarın elini güçlendirecek görüşler ve öneriler sunmaktır.”

SAADET’İN GİTTİĞİ YOL, YOL DEĞİLDİR

Yazar Mehmet Fırat ise, şunları söyledi: “Netanyahu’nun Gazze kasabı olduğunun dünyaya haykırılmasının, uluslararası yaptırımlardan söz edilmesinin Erdoğan’ın kamuoyu oluşturmasıyla gerçekleştiğini görmekteyiz. Şu gerçek ki BM, NATO, AB ve gerek İslam Teşkilatları, Siyonist hegemonyanın çıkarlarına aykırı asla bir karar alamaz. Buna rağmen burada yapılan mücadele sayesinde terör örgütünün gerçek yüzü gözler önüne serilmeye çalışılmaktadır. Bir de bu mevzuyu istismar edenleri görüyoruz. Bunlardan biri de Saadet Partisi. Bu partinin 28 Şubat zihniyetiyle kol kola olması yapması çok iğrenç. İkiyüzlülükleri aslında Gazze’de yaşananların hiç de umurlarında olmadığını gösterir. Tabanı ile tavanı arasındaki uçurumu da ortaya koyar. Kendisine, Müslüman halka her türlü zulmü yapmış bir zihniyetle güç birliğine gitmek iç yüzünü de ortaya koymaktadır.”

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