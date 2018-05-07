Saadet Partisi'ne şok! İttifaka kızıp AK Parti'ye geçti
Eski Saadet Partisi Erzincan İl Başkanı ve aynı zamanda 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Milletvekili aday adayı olan Bekir Güzel SP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:03
Güzel 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi AK Parti’ye geçti. Saadet Partisinden istifa gerekçesini açıklayan Bekir Güzel, "Saadet Partisi'nin CHP ve İyi Parti ile ittifak yapmasından dolayı o ittifak içerisinde olan bir partinin neferi olmak istemedim ve bu ittifakın amacının ülke yönetmek olmadığı gibi Recep Tayyip Erdoğansız bir Türkiye amaçladıkları için, bende bu kirli hedeflerine alet olmamak için istifa edip AK Parti saflarına katıldım." dedi. Konuşmaların ardından Güzel'e rozetini düzenlenen törenle AK Parti İl Başkanı Mehmet Şireci taktı.
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