Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Saadet Partisi'ne şok! İttifaka kızıp AK Parti'ye geçti

Eski Saadet Partisi Erzincan İl Başkanı ve aynı zamanda 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Milletvekili aday adayı olan Bekir Güzel SP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:03
Saadet Partisi'ne şok! İttifaka kızıp AK Parti'ye geçti

Güzel 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi AK Parti’ye geçti. Saadet Partisinden istifa gerekçesini açıklayan Bekir Güzel, "Saadet Partisi'nin CHP ve İyi Parti ile ittifak yapmasından dolayı o ittifak içerisinde olan bir partinin neferi olmak istemedim ve bu ittifakın amacının ülke yönetmek olmadığı gibi Recep Tayyip Erdoğansız bir Türkiye amaçladıkları için, bende bu kirli hedeflerine alet olmamak için istifa edip AK Parti saflarına katıldım." dedi.   Konuşmaların ardından Güzel'e rozetini düzenlenen törenle AK Parti İl Başkanı Mehmet Şireci taktı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:03
  1. Bekir Güzel
  2. Saadet Partisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partisi'ne şok! İttifaka kızıp AK Parti'ye geçti
    1. Saadet Partisi'ne şok! İttifaka kızıp..
    2. Feci kaza! Çok sayıda ambulans sevk..
    3. Rusya'da yeni dönem! Görevine resmen..
    4. Bin Ladin operasyonunu anlattı! 3 adım..
    5. ABD yine bildiğini okudu, büyükelçilik..
    6. Maganda dehşeti devam ediyor! Ailenin..
    7. Erdoğan 'Haşhaşiler' demişti! FETÖ..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlardan..
    9. Ahmet Çakar'dan Akhisar açıklaması:..
    10. İstanbul'a bir sürücüsüz metro daha..
    11. 2 yıldır kulüpten para almıyor!
    12. Mehmetçik'i hain tuzaklardan kurtardılar
    13. Arda için bomba ifadeler: Aklını..
    14. Yanlışlıkla 7 bin dolar bahşiş bıraktı!
    15. Bu yorgancı koruma altında
    16. Erman Toroğlu: Fenerbahçe şampiyon..
    17. Türkiye yalanı yine tutmadı... ABD..
    18. Start verildi! AK Parti'de kritik..
    19. Vicdansızlık! Engelli kadına bunu da..
    20. Sinan Engin'den Samet Aybaba yorumu:..
    Kuveyt Türk
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    İşte Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçları
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!