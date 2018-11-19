0553 313 94 23

Saadet Partisi'ne kötü haber! Yargıtay kararı onadı, 1 ay içinde çıkacaklar

Merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu ve damadının, Saadet Partisi'ne açtığı tahliye davasında, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesinin verdiği tahliye kararı Yargıtay tarafından onandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:11
Saadet Partisi'ne kötü haber! Yargıtay kararı onadı, 1 ay içinde çıkacaklar

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğluFatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz'ün açtığı davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesinin verdiği tahliye kararı Yargıtay tarafından onandı. Saadet Partisi'ne binayı tahliye etmesi için 1 ay süre verildi.

Parti avukatı açıklama yaptı

Saadet Partisinin avukatı ve Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, parti genel merkezi binasının tahliye edilmesine yönelik karara ilişkin, "Yargıtayın onama kararı olduğu için karşı taraf tahliyeye geldi. Kendilerinden uygun bir süre talep ettik. İcra memurunun inisiyatifiyle de tarafımıza bir aylık bir süre verilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Beyazıt, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz'ün açtığı davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesinin verdiği tahliye kararının Yargıtayca onanmasına ilişkin parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yargıtayın onama kararının, parti genel merkez binasının tahliyesiyle ilgili olduğuna işaret eden Beyazıt, binanın tapusu ve mülkiyetiyle alakalı davanın ise asli hukuk mahkemesinde devam ettiğini bildirdi.

"Bize süre verilmedi"

Beyazıt, mahkemenin binanın tapu kaydı için parti lehine "Satılamaz, herhangi bir şekilde bir tasarruf işlemine maruz bırakılamaz" şeklinde tedbir koyduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu anlamda tabii tahliye kararına ilişkin, Yargıtayın onama kararı olduğu için, karşı taraf tahliyeye geldi. Kendilerinden uygun bir süre talep ettik. Fakat onlar bir an önce çıkmamız gerektiğini söyledi ama burası bir genel merkez binası. Yeni bir gayrimenkul, oranın tadilatı, taşınma süreci birkaç ayımızı alacak diye ifade etmemize rağmen bize böyle bir süre verilmedi, 15 gün söylendi. İcra memurunun inisiyatifiyle de tarafımıza bir aylık bir süre verilmiş oldu. Gayrimenkulün aynına ilişkin davamızda ise mahkemenin tedbir kararı halen devam ediyor."

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:11
  1. Ankara
  2. Saadet Partisi
  3. Tahliye davası
  4. Yargıtay kararı
  5. Saadet Partisi Genel Merkezi
  6. Fatih Erbakan
  7. Mehmet Altınöz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de dehşet! Sokak ortasında bıçaklandı
    1. İzmir'de dehşet! Sokak ortasında..
    2. Hastalıkların temel sebebi iyot..
    3. Dudak uyuşması ciddi bir belirti
    4. Batı’da sapkınlık tırmanıyor... 1..
    5. İdlib’e beton blok ve konteyner..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    7. Avrupa ülkesi, Rus Büyükelçiyi..
    8. UEFA'da Türk hakemlere kritik görev
    9. Saadet Partisi'ne kötü haber! Yargıtay..
    10. Taraftar Martin Skrtel'i istiyor! En..
    11. Osmaniye Belediyesi’nden suya zam yok
    12. Fatih Erbakan'dan Saadet'e icra adımı
    13. Mevlid Kandili'nde kabul olunan dua
    14. Dünya devinin CEO'su tutuklandı
    15. Borçlar siliniyor! Son başvuru tarihi..
    16. Kemalist Mine Kırıkkanat, Avrupalı..
    17. İranlı balıkçıların korkusu ABD değil,..
    18. Simit arabası lodosta sürüklendi
    19. Kulak çınlaması çok ciddi sinyal
    20. “Hamas, İsrail hükümetini devirdi!..”
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Suriye'de binlerce savaşçı hazır! Başkan Erdoğan'dan işaret bekliyorlar
    Suriye'de binlerce savaşçı hazır! Başkan Erdoğan'dan işaret bekliyorlar
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor