Saadet Partisi’ne ders olsun! Milli Görüşçüler seçim kararını ilan etti

Kocaeli'de Saadet Partisi'nin eski kurucu ilçe, belde ve ilçe belediye başkanları, düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Milli görüşçüler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her seçimin bir önceki seçimden daha önemli olduğuna dikkat çeken Eski Saadet Partisi İzmit İlçe Kurucu Başkanı Sinan Üner, "Rahmetli Erbakan Hocamız, 'Bütün seçimler önemlidir ama bu seçim hepsinden daha mühimdir' diyerek her seçimin bir öncekinden daha önemli olduğuna işaret ederdi. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri, çok partili hayata geçişten bugüne kadar yapılan bütün seçimlerden daha önemlidir. Bir tarafta Rahmetli Erbakan Hocamızın söylediği gibi Yeniden büyük Türkiye, lider ülke Türkiye ve yeni bir dünya idealiyle yerli, milli ve tam bağımsız Türkiye anlayışıyla emperyalizme karşı dimdik duran Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı; diğer tarafta ise FETÖ, PKK/ KCK, PYD/YPG gibi terör örgütlerinin sözcüsü ve kuklası YSP adı altında HDP gibi ülkenin bütünlüğüne karşı savaş açanların destekçisi CHP ve ortaklarından oluşan, arkasına sadece bu terör örgütlerini değil, ülkemize karşı her türlü şer ittifakını kuran Emperyalistleri de alan ve bunu hiçbir şekilde gizlemeyen bir ittifak" dedi.

"Cumhur İttifakı'nı ve Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz"

Sinan Üner, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef Milli görüşün kurucusu Rahmetli Necmettin Erbakan Hocamızın yolundan gittiğini iddia eden Saadet Partisi de bu ittifakın içerisinde yer almıştır. Milli görüş, ülkemizin tam bağımsızlığının, yüksek teknolojinin yanındadır. Milli görüş, faizi kaldırmak, yüksek teknolojiyle milli ekonomiyi geliştirmek, emperyalizme karşı mücadele etmek, dünyanın 5’ten büyük olduğunu haykırmaktır. Milli görüş, İslam Birliği’ni kurmak, bölücülere karşı kardeşliği tesis etmek, önce ahlak ve maneviyatı savunan anlayıştır. Milli görüş, başörtüsüne hürriyet getirmek, Taksim'e cami yapmak, İstanbul’u fethederek, çağ açıp çağ kapatan Sultan Fatih’in vakfiyesi ve fethin sembolü olan Ayasofya’yı yeniden ibadete açmaktır. Kısacası, Rahmetli Necmettin Erbakan Hocamızın tanımıyla milli görüş bu milletin bin yıllık şanlı tarihi, inancı, özü, ta kendisidir. Bizler Saadet Partisi’nin Kocaeli kurucu ilçe başkanları, teşkilat başkanları ve belde başkanları ve belediye başkan adayları olarak bugün burada, Saadet Partisi’nin yanlışlarını hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, Cumhur İttifakı'nı ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi ilan ediyoruz."