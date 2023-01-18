Saadet Partisi'ne AK Parti şoku! Eski SP'li Başkan'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saadet Partisi'nin CHP'li Tunç Soyer'i eleştirdiği için görevden aldığı Eyüp Sultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu, üyelikten de istifa edip AK Parti'ye katıldı. Ustaosmanoğlu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti'ne yönelik skandal sözlerine tepki göstermesinin ardından 6'lı masanın ortaklarından Saadet Partisi yönetimi tarafından görevden alınan Eyüp Sultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu, AK Parti'ye geçti.

AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saadet Partisi'ndeki görevinin ardından parti üyeliğinden de istifa eden Ustaosmanoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini takmasıyla birlikte resmen AK Parti'ye katıldı.

"AK Parti saflarına katılmış olmaktan onur duyuyorum"

AK Parti'ye katılmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Emre Ustaosmanoğlu, "Devletimizin Nizamı, Milletimizin Selameti ve Rafahı için ömrünü bu davaya vakfetmiş, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ardında yol yürümek için AK Parti saflarına katılmış olmaktan onur duyuyorum" dedi.

Emre Ustaosmanoğlu, CHP'li Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik sözlerine karşılık, "Bu toprakların değerleriyle uzaktan bile alakası olmayan mason Tunç Soyer'e hesap sorması gereken öncelikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dediği için Saadet Partisi Eyüpsultan İlçe Başkanlığı görevinden alınmıştı.