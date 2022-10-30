Saadet Partisi'nden o isme veto! Duyan, şaştı kaldı
Saadet Partisi, 8. Olağan Kongresi’ni Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBVÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde yaptı. AK Parti’den HDP’ye neredeyse bütün siyasi partilerin temsilci gönderdiği kongrenin sürprizi Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) oldu. 6’lı Masa’ya girmek isteyen ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de önceki gün ziyaret ettiği BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş kongreye davet edilmedi.
Saadet Partisi, 8. Olağan Kongresi’ni Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBVÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde yaptı.
AK Parti’den HDP’ye neredeyse bütün siyasi partilerin temsilci gönderdiği kongrenin sürprizi Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) oldu. 6’lı Masa’ya girmek isteyen ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de önceki gün ziyaret ettiği BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş kongreye davet edilmedi.
Saadet Partisi’nin kongresine eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, Genel Sekreteri Medeni Yılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün, Nedim Yamalı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, HDP eş genel başkan yardımcısı Tuncer Bakırhan, DP Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Kelleci, Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Şehsuvaroğlu, BBP MKYK üyesi Halil Yıldırım, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir iştirak etti.