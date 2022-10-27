Saadet Partisi'nden Hüseyin Baş açıklaması! Erdoğan düşmanı olsun da kim olursa olsun..

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FOX TV canlı yayınında konuşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz” diye yakarmış, Baş'ın yakarışına ilk cevap İYİ Parti'den gelmişti.

İP Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYi Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır." demişti.

İP'in ardından bir açıklamada Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisi'nden geldi. Parti Sözcüsü Birol Aydın da Hüseyin Baş'a yeşil ışık yaktı.

Erdoğan düşmanı olsun da ne olursa olsun!

Saadet'li Aydın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ne bizim Saadet Partisi olarak ne de masanın, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdine rezervi olması söz konusu değildir. Aksine Millet İttifakı'na katılmak millete karşı sorumluluktur. Ve bu ittifak her geçen gün güçlenecek ve kapsamını genişletecektir. Diğer herhangi bir partinin Millet İttifakı'na katılması, destek vermesi, bu yönde çalışması ise katılmak isteyen partinin kendi sorumluluğudur. Bunun haricinde kamuoyuna yansıyan polemikler, içi boş ve asılsız iddialardan ibarettir.