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Siyaset Saadet Partisi'nden 'Hamas terör örgütü' diyen Özgür Özel'e ziyaret ve özel teşekkür
Siyaset

Saadet Partisi'nden 'Hamas terör örgütü' diyen Özgür Özel'e ziyaret ve özel teşekkür

Yeniakit Publisher
2023-12-20 22:41:00 -
Saadet Partisi'nden 'Hamas terör örgütü' diyen Özgür Özel'e ziyaret ve özel teşekkür

Saadet Partisi heyeti, TBMM kürsüsünde hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan Bitmez'i defnetmelerinin hemen ardından, mücahid Hamas'ı terör örgütü olarak gören CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

TBMM kürsüsünde milletvekilleri Hasan Bitmez'i kaybetmelerinin ardından Meclis'te grubu düşen Saadet Partisi, alelacele CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve CHP'den Saadet Partisine geçen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ı parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

TBMM Genel Kurulunda bir milletvekilinin vefatın ardından bir parti grubunun düşmesinden en çok iktidar partisinin rahatsız olması gerektiğini belirten Özel, siyasi partilerin söz hakkına saygılı olduklarını, demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini kaydetti.


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'Hamas'a terör örgütü' diyen Özgür Özel'e teşekkür ettiler!

Kaya da Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından CHP'den istifa eden Kasap'ın partilerine geçmesi nedeniyle, işgalci İsrail'e karşı mücadele eden Hamas'ı terör örgütü olarak gören Özel'e teşekkür ederek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun selamını iletti.

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