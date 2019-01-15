Saadet Partisi'nden 20'lik aday!
Saadet Partisi, Van’ın Çaldıran ilçesi için 20 yaşındaki Mehmet Akif Taşkıran’ı gösterdi15 Ocak 2019 Salı 19:19
Saadet Partisi, Van’ın Çaldıran ilçesinde 20 yaşındaki genci aday gösterdi.
Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Çaldıran Belediye Başkan Adaylığı için 1999 doğumlu Mehmet Akif Taşkıran’ı gösterdi. Bugüne kadar Türkiye'de açıklanan en genç belediye başkan adayı olan ve ilçenin Umuttepe Mahallesi’nde dünyaya gelen Mehmet Akif Taşkıran, Erciş Fen Lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra özel bir şirkette yöneticilik yaptığı belirtildi.
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