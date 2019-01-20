Saadet Partisi'nde kritik tarih belli oldu Saadet Partisi, yerel seçimler için belirlediği belediye başkan adaylarını 27 Ocak'ta tanıtacak.

Saadet Partisinin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlenen belediye başkan adayları, 27 Ocak Pazar günü Ankara'da düzenlenecek toplantıyla tanıtılacak. Saadet Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin yerel seçim kampanyasının konsepti, sloganı, müziği ve seçim beyannamesi ile adayların tamamına yakınının tanıtılacağı program, 27 Ocak Pazar günü ATO Congresium'da düzenlenecek. Vaatlerde 27 Ocak'ta duyurulacak Saadet Partisi, seçimde vatandaşlara sunacağı vaatlerini de 27 Ocak'taki toplantıda duyuracak. Öte yandan, Saadet Partisince, aday ve kampanya tanıtım programı için sosyal medya üzerinden bir video yayımlandı. Askıda bulunan bir ceket görselinin yer aldığı videoda, "Alıştırıldığınız bütün ceketleri unutun, yepyeni bir yaklaşıma hazır olun." ifadesi kullanıldı.

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