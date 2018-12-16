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Saadet Partisi'nde kritik tarih belli oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "Genel merkezimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Çarşamba günü bazı belediye başkan adaylarımızı açıklayabiliriz" dedi.

16 Aralık 2018 Pazar 19:43
Saadet Partisi'nde kritik tarih belli oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Batman'da katıldığı programda, "Çarşamba günü bazı belediye başkan adaylarımızı açıklayabiliriz." dedi.

Yurt gezilerine hız kesmeden devam eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, Şırnak ve Siirt’in ardından son durağı Batman oldu. Burada bir TV programına katılan Karamollaoğlu, Çarşamba günü bazı belediye başkan adaylarını açıklayabileceklerini ifade etti. 

Çarşamba günü bazı adaylarımızı açıklayabiliriz

Karamollaoğlu, belediye başkan aday çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Genel merkezimiz bu konuda yoğun çalışma yürütüyor. Hatta Çarşamba günü bazı belediye başkan adaylarımızı açıklayabiliriz. Aday göstereceğimiz kişilerin geçmişini araştıracağız. Daha önce yolsuzluğa bulaşmayan kişiler adayımız olacak. Onun için biz seçilecek adayları göstereceğiz. Bizim belediye başkanlarımız adil olacak. Bizim adaylarımız parti dışında olabilir ama prensiplerimizi benimseyecek. Bu seçimlerde en iyi neticeyi alacağız” diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 19:43
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Siirt
  4. Saadet Partisi
  5. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • serhatserhat39 dk önce
    kilicdaroglunu hic sevmem ama bunu dahada sevmem iktidar icin her halti yiyecek kabiliyeti var bu adamin
  • kalelikaleli42 dk önce
    hacı tek başına gene süpürecek gibi ...diğerleri sıfır çeker.

Günün Özeti

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