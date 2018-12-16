Saadet Partisi'nde kritik tarih belli oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Batman'da katıldığı programda, "Çarşamba günü bazı belediye başkan adaylarımızı açıklayabiliriz." dedi.

Yurt gezilerine hız kesmeden devam eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, Şırnak ve Siirt’in ardından son durağı Batman oldu. Burada bir TV programına katılan Karamollaoğlu, Çarşamba günü bazı belediye başkan adaylarını açıklayabileceklerini ifade etti.

Çarşamba günü bazı adaylarımızı açıklayabiliriz

Karamollaoğlu, belediye başkan aday çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Genel merkezimiz bu konuda yoğun çalışma yürütüyor. Hatta Çarşamba günü bazı belediye başkan adaylarımızı açıklayabiliriz. Aday göstereceğimiz kişilerin geçmişini araştıracağız. Daha önce yolsuzluğa bulaşmayan kişiler adayımız olacak. Onun için biz seçilecek adayları göstereceğiz. Bizim belediye başkanlarımız adil olacak. Bizim adaylarımız parti dışında olabilir ama prensiplerimizi benimseyecek. Bu seçimlerde en iyi neticeyi alacağız” diye konuştu.