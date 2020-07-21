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Siyaset

Saadet Partisi'nde korona şoku! Testi pozitif çıktı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Kovid-19'a yakalandı. Karaduman'a şüphe üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 07:28:00 -
Saadet Partisi'nde korona şoku! Testi pozitif çıktı

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, "Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah" dedi. 

Saadet Partili Karaduman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam aşırı halsizlik ve ateşten dolayı kaldırıldığım hastanede yapılan Kovid 19 testi pozitif çıkmıştır. Bir süre hastanede tedavi altında kalacağım. Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah. Arayan, dua eden herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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