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Gündem Saadet Partisi'nde istifa!
Gündem

Saadet Partisi'nde istifa!

Saadet Partisi Korkuteli Belediye Meclis üyesi Nazan Yavuz, partisinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 18:19:00 -
Saadet Partisi'nde istifa!

Saadet Partisi Korkuteli Belediye Meclis üyesi Nazan Yavuz, partisinden istifa ederek bağımsız meclis üyesi oldu.

Nazan Yavuz yaptığı açıklamada, “Kendi isteğim ile 2019 yılında seçildiğim Saadet Partisi Belediye Meclis üyeliği görevimi gördüğüm lüzum ve aldığım karar nedeniyle bugün itibariyle Saadet Partisinden istifa ediyorum. Bundan sonra hizmetlerimize bağımsız üye olarak devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

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