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Siyaset Saadet Partisi’nde çelişki içinde çelişki!
Siyaset

Saadet Partisi’nde çelişki içinde çelişki!

Yeniakit Publisher
2023-12-22 11:16:00 - 2023-12-22 11:31:34
Saadet Partisi’nde çelişki içinde çelişki!

İsrail'e domates satan partiliyi doğru ve yerinde bir kararla görevden alan Saadet Partisi, Hamas'a terör örgütü diyen CHP ile yakın ilişkiler kurmaya devam ediyor.

Saadet Partisi Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin dün görevden alındı. Görevden almayı Saadet Partisi Mersin İl Başkanı Mehmet Polat sosyal medyadan duyurdu. Polat açıklamasında, "Gördüğümüz lüzum üzerine Erdemli İlçe Başkanımız Nurbaki Şahin ilçe başkanlığı görevinden alınmıştır” ifadelerini kullanırken, alınma nedenini açıklamadı. Alınma nedeni ise -Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bir televizyon programında yaptığı açıklama ile ortaya çıktı.

Karamollaoğlu açıklamasında, "Erdemli'deki bir arkadaş domates ihraç ediyormuş. Bizim parti üyesi. Hemen arkadaşlar görevden aldı. Yani iyi niyetle değildir. Savaş olduğu takdirde sizin insanlarınızı öldürmeye kalksalar bu giden malzemelerle 'Siz efendim bu apayrı bir iş, ticaretle savaşı niye karıştırıyorsunuz' diyebilir misiniz. Bizim insanımız, bizim canımız kıymetliyse orada öldürülen bizim insanların canı da bizim için o kadar kıymetli. Biz buna rıza gösteremeyiz" diye konuştu.

Saadet Partisi'nin bu kararı doğru ve yerinde bir karar olarak beğeni topladı ancak CHP ile ilişkileri aynı şekilde sürdürmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Zira CHP, Filistin'in Kuvayi Milliyesi olan Hamas'a terör örgütü diyor. Saadet'in Hamas'a terör örgütü diyen CHP ile ilişkileri sürdürürken, bunun yanında basit gibi görünen bir kararla il başkanını görevden alması tepki çekiyor.

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Yorumlar

resat

ne olmuşki ,dometesle destekliyen görevden alınmışta ,haması terörist diyenleri destekliyen karamolla görevdeyken ,partiden atılan kişi başkanının yolundan gitmiş ,gördünüzmü hep dediğim gibi karamolla gibiler ,müslümanın sorununun varoluşundan nemalanır ,bu nedenle çözümle işleri olmaz , bunlar duygu sömürücü siyasetçiler gurubundandır , bu nedenle sorun çözen reise düşmandır ,sorun üreten chp ye dosttur ,,

Hüseyin

İran ve zaadet ikiside hiç bir zaman zalimle uğraşmaz. Müslümanla savaşır, zalimlerle arkadan ve direk iş çevirir.
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