Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Saadet Partisi'nin yerel seçim hazırlıkları sürüyor.

Bugüne kadar 2 büyükşehir, 20 il, 151 ilçe ve beldenin belediye başkan adaylarını açıklayan Saadet Partisi, kampanya dönemi öncesi partinin kurumsal kimliğinde yeniliğe gitti.

Buna göre yeni kurumsal kimlik kılavuzunda yerel seçim materyallerinde ve diğer çalışmalarda kullanılacak partinin ismi, logosu, amblemi, renk ve yazı karakterlerinin ölçüleri yer aldı.

Parti imajının arka planda bırakılarak toplumsal hareket algısının ön plana çıkarılmaya çalışıldığı belirtilen kılavuzda, logo ve isim üzerinde düzenlemeler yapıldı.

Saadet Partisi'nin revize edilen ana renginin yanı sıra yardımcı renklere de yer verilen kılavuzda, parti logosunun doğru kullanımı hakkında görseller de bulunuyor.

Beyanname 27 Ocak'ta

Parti yetkilileri kurumsal kimliğin modern ve dinamik bir tasarım çizgisiyle yeniden tasarlandığını belirterek, bu kararların tüm çalışmalara yansıyacağını ve ilk olarak yerel seçim materyallerinde uygulanacağını bildirdi.

Öte yandan Saadet Partisi, yerel seçim kampanyasının konsepti, sloganı, müziği ve seçim beyannamesini, 27 Ocak'ta düzenleyeceği adayların tamamına yakınının açıklanacağı tanıtım toplantısında kamuoyuna sunacak.