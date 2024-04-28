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Saadet Partisi ve Yeniden Refah’a ibret olsun! Skandal Hamas sözleri… Ekrem siyonist İsrail’e selam çaktı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 14:39:00 -

Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin CHP lehine Müslüman oylarını bölmesi nedeniyle tekrar göreve seçilen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hamas’ı “terör örgütü” niteleyerek İsrail ile dayanışma mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı olabilmek için tüm imkanlarını seferber eden CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batı desteğini yanına almaya çalışıyor. CHP’nin yıllardır süregelen Batı yandaşı tutumunu farklı bir boyuta taşıyan İmamoğlu, CNN’e verdiği röportajda siyonistlere “ben de buradayım” dedi.

 “Tabii Hamas İsrail’de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı” diyerek söze başlayan İmamoğlu, “Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

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