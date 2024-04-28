Saadet Partisi ve Yeniden Refah’a ibret olsun! Skandal Hamas sözleri… Ekrem siyonist İsrail’e selam çaktı

Cumhurbaşkanı olabilmek için tüm imkanlarını seferber eden CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batı desteğini yanına almaya çalışıyor. CHP’nin yıllardır süregelen Batı yandaşı tutumunu farklı bir boyuta taşıyan İmamoğlu, CNN’e verdiği röportajda siyonistlere “ben de buradayım” dedi.

“Tabii Hamas İsrail’de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı” diyerek söze başlayan İmamoğlu, “Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO