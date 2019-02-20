Saadet Partisi Sultanbeyli belediye meclis üyeleri 2019 Saadet Partisi Sultanbeyli belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. Saadet Partisi 31 Mart yerel seçimlerde Saadet Partisi belediye başkan adayı Fetullah Bülbül’ü aday gösterdi. Fetullah Bülbü ile birlikte Sultanbeyli’de yarışacak Saadet Partisi Sultanbeyli belediye Meclis üyeleri de belli oldu. Saadet Partisi Sultanbeyli belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

Saadet Partisi Sultanbeyli belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. Saadet Partisi 31 Mart yerel seçimlerde Saadet Partisi belediye başkan adayı Fetullah Bülbül’ü aday gösterdi. Fetullah Bülbü ile birlikte Sultanbeyli’de yarışacak Saadet Partisi Sultanbeyli belediye Meclis üyeleri de belli oldu. Saadet Partisi Sultanbeyli belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu. Saadet Partisi Sultanbeyli İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte Saadet Partisi Sultanbeyli Belediye Meclis üyesi aday listesinde yer alan bazı isimler şöyle oldu: Selman Yücel, Dicle Şit, Nurettin Özhasar, Yakup Cesur, Ömer Koç, Hasan Temel

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.