Saadet Partisi nereden nereye! Erbakan Hoca'nın Saadet Partisi 'Mücahid' kavramını böyle eğip büktü.

'Mücahid' kelimesinin anlamı kaydırılarak Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi tarafından 6'lı Masa'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu için kullanılması, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu" ifadesini kullanması ayrıca Saadet Partili Habibe Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu sadece bir aday değil "Mücahid" diye nitelendirmesi bardağı taşıran son hamle oldu.



Kılıçdaroğlu'nun Mücahid ilan edilmesi aday ilan edilmesinden daha fazla konuşuluyor.



Saadet Partisi içerisinde yer alan gerçek Milli görüşçüler 'mücahid' kavramının böyle kullanılmasından son derece rahatsız.



En son olarak Haymana Mutabakatı Heyeti'nden de SP'ye ağır eleştiriler geldi.

"Milli Görüş tarihinde kara bir gün"

Haymana Mutabakatı Heyeti yayınladıkları bildiride Saadet Partisinin Kılıçdaroğlu'nu desteklemesini "Milli Görüş tarihinde kara bir gün" olarak değerlendirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO



6'lı Masa'da İYİ Parti lideri Meral Akşener'in vetosu ile başlayan kaos 12 maddelik mutabakat metni ile çözülürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Merkezi önünde adaylığını ilan etmesine SP tabanından tepki geldi. Haymana Mutabakatı Heyeti yayınladıkları bildiride Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktıklarını duyurarak, 6 Mart'ın Milli Görüş tarihine 'kara bir gün' olarak geçtiği belirtti. "Mukaddes dava 'kazanacağız avuntusuyla' 3-5 vekilliğe peşkeş çekilmiştir." diyen heyet, mevcut yönetimin Milli Görüş'e ihanet ettiğini ve meşruiyetini kaybettiğini iddia etti.



Kılıçdaroğlu'nın aday gösterilmesi, GİK üyesi Ümit Çebi tarafından 'Mücahid' ilan edilmesi Kadın Kolları Başkanı Habibe Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu sadece bir aday değil Mücahid" paylaşımları sayısı her geçen gün hızla azalan Saadet Parti'liler ile gerçek milli görüşçüleri

derinden yaralıyor.