Saadet Partisi Kadın Kolları’ndan su tasarrufu çağrısı

Kuraklık tehlikesine karşı su kullanımında toplumun daha bilinçli hareket etmesini hedefleyen Saadet Partisi Kadın Kolları, “Bir Damla Tasarruf” sloganı bir kampanya başlattı. Kampanyanın ülke çapında farkındalık oluşturmasını hedefleyen Saadet’li kadınlar, su tasarrufunun tüm canlılar için atılacak çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

‘Bir Damla Tasarruf’ isimli kampanya ile ilgili açıklama yapan Saadet Partisi İzmir İl Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Dündar, “Su rezervlerinin giderek azalıyor olması, tüm insanlık için olağanüstü hal ilan edecek kadar önemli bir meseledir. Su kaynaklarımızın tükeniyor olmasını ve acil alınması gereken tedbirleri ülke gündemine büyük bir hassasiyetle taşımak istiyoruz. Suyun azalması doğa olayları ile ilgili olduğu kadar, su tüketiminin bilinçsizliği ve yanlış kullanımı ile de alakalıdır. Tüm yetkili kurumları, STK’ları, vatandaşlarımızı suyu daha bilinçli kullanarak tasarruf etmeye çağırıyoruz. Evimizde, işimizde, kurumlarımızda yapacağımız bilinçli kullanım, tonlarca suyun kazanımı anlamına gelecektir.” ifadelerini kullandı.

Her adımı önemsiyoruz

Bireysel olarak alınacak tedbirlerle ciddi oranda suyun yeniden kazanılacağına dikkat çeken Dündar, “Sadece elimizi yıkarken, dişimizi fırçalarken bile suyu kapatmak yılda 48 ton su tasarrufu sağlıyor. Bireysel olarak her evde su tasarrufu adına atılacak olan her adımı önemsiyoruz. ‘Bir Damla Tasarruf’ kampanyasına destek olan vatandaşlarımızdan, katkılarını yansıtabilmek adına aylık faturalarını karşılaştırmalarını ve bizimle paylaşmalarını isteyeceğiz. Bilinçsiz tüketim ve kuraklık, ülkemizi su fakiri bir ülke haline getirebilir. Hep birlikte el ele verip, bilinçli hareket ederek geleceğimizi kurtarabiliriz. Sizler de tasarruf için bir adım atın.” çağrısında bulundu.