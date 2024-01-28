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Siyaset Saadet Partisi İstanbul adayını duyurdu! CHP'nin ittifak ortağı İmamoğlu'nu yerin dibine soktu
Siyaset

Saadet Partisi İstanbul adayını duyurdu! CHP'nin ittifak ortağı İmamoğlu'nu yerin dibine soktu

Yeniakit Publisher
2024-01-28 17:38:00 -
Saadet Partisi İstanbul adayını duyurdu! CHP'nin ittifak ortağı İmamoğlu'nu yerin dibine soktu

Yerel seçimler yaklaşırken Saadet Partisi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Birol Aydın olduğunu resmen duyurdu. Aydın, ilk konuşmasında İmamoğlu'nun İstanbul'daki beceriksizliğini anlatarak tepki gösterdi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıyla tanıttı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da katıldığı toplantıda Birol Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak resmen duyuruldu.

Karamollaoğlu'ndan İmamoğlu'na gönderme

Toplantıda partililere seslenen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "(İstanbul'un sorunları) Ümit ediyorduk ki bu dertler, bu problemler yeni gelen arkadaşlar vasıtasıyla düzelir, geride kalır. Ama maalesef bu beklentilerimiz, arzu ettiğimiz neticeleri doğurmadı." dedi.

Birol Aydın: İmamoğlu altın tepside sunulan fırsatı heba etti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Saadet Partisi İBB adayı Aydın, ''Kendisi nice fedakarlıklarla 2019'da altın tepside sunulan fırsatı hoyratça heba etmekte ne derece mahir olduğunu gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi adayı İmamoğlu'na sesleniyorum. Beş yıl önce göreve gelirken trafik yükünü ve toplu taşımada, ulaşımda yoğunluğunu azaltacağınızı iddia etmiş, insanımıza bu yönde vaatlerde bulunmuştur. Ancak bu 5 senede trafik problemi çözülmedi, trafikte kalma süresi azalmadı. Bu şehirde 5 yıl önce de İstanbullular çeşmeden su içemiyorlardı, 5 yıl geçti, sandığa gidiyoruz, yine insanlarımız çeşmeden su içemez durumdalar. Sahipsiz başıboş köpeklere dair tek bir somut adım atılmadı. Deprem riski için tüm binaların kontrol edileceğini söylemiştiniz. Ancak daha yüz binlerce binaya bir tek belediye elemanı uğramadı. Şimdi 16 milyonun sizlere verdiği hizmet süresinin artık sonuna geldik. Şunu çok net ifade ediyorum. İstanbul'un sizlerle kaybedecek bir 5 yılı daha yok.'' ifadelerini kullandı.

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