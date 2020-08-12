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Aktüel

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi:

"Ekonomimiz içinde bulunduğu krizden kendisini bir türlü çıkaramıyor. Hükümet, üretime dönük yatırımları, tarım ve sanayi yatırımlarını ve ihracatı unuttu"

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:54:59 -
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ekonominin içinde bulunduğu krizden bir türlü çıkamadığını ileri sürerek, "Hükümet, üretime dönük yatırımları, tarım ve sanayi yatırımlarını ve ihracatı unuttu." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye ve dünyada yeniden etkisini hissettirdiğini söyleyen Karamollaoğlu, salgının can almaya devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların bayramda sahillere akın ettiğini, maske ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını kaydeden Karamollaoğlu, "Bütün ikazlara rağmen bunların yapılması, bu ikazlara riayet edilmemesi hepimizi endişelendirdi. Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız ise aylardır kendilerini tehlikeye atma pahasına fedakarca çalışmaktadır. Sağlık çalışanlarımızın bu gayretinin karşılığı devlet tarafından muhakkak verilmeli." şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu, ikinci koronavirüs pandemi dalgasına karşı ekonominin ayakta kalabilmesi için hazırlıkların yapılması ve yol haritasının titizlikle hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'de ekonomik sorunların devam ettiğini savunan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Ekonomimiz içinde bulunduğu krizden kendisini bir türlü çıkaramıyor. Hükümet, üretime dönük yatırımları, tarım ve sanayi yatırımlarını ve ihracatı unuttu. Şimdi milli gelir yerle bir oldu. Hiç milli gelirden bahsedeni görebiliyor musunuz iktidar partisi arasında? Millete her gün üst perdeden moral depolayarak ekonomi düzelmez."

Türkiye'nin suni gündemlerle meşgul edildiğini öne süren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Ekonomi batıyor biz suni gündemlerle uğraşıyoruz. İktidarlar icraat yeridir, laf üretme yeri değildir. Ne dış politikada ne ekonomide ne eğitimde 'bir şeyi de başardık' diyebiliyor musunuz? O yüzden şu an Türkiye'yi kimsenin suni gündemlerle oyalama hakkı yok. Muhalefet burada sakın hataya düşmesin. Muhalefetin de bu noktada uyanık olması icap eder."











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