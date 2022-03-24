Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: CHP peşimize takıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bazen bize şöyle diyorlar; 'Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin peşine takıldınız gidiyorsunuz'. Yok ya, biz kimsenin peşine takılmadık. Onlar aslında bizim peşimize takıldı geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Antalya'ya giden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Antalya Gönüllüleri Platformu'nun toplantısına katıldı. Karamollaoğlu, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Karamollaoğlu ve Böcek, geçirdikleri Kovid-19 hastalığı nedeniyle birbirlerine şifa diledi.

Karamollaoğlu, "Antalya'da bulunmak bizim için de önemli. Her taraf kışken burası yaz, hem turizm hem tarımın başkenti" diyerek, Başkan Böcek'e teşekkür etti.

"Özgül ağırlığı sandığa yansıtmakla mükellefiz"

Antalya'da partisinin seçime hazırlık temposundan memnuniyet duyduğunu belirten Karamollaoğlu, "Seçime kadar bu tempomuzu yükselterek, devam etme kararındayız. Seçimde en iyi neticeyi almak için çalışıyoruz. Türkiye nezdinde Allah razı olsun, bize karşı bir teveccüh var, itibar var. 'Özgül ağırlığınız fazla' deniyor. Biz de diyoruz ki; şimdi bu özgül ağırlığı sandığa yansıtmakla mükellefiz. Sandığa bu yansımadığı müddetçe, bizim için sadece bir temenniden, hoş sedadan ileriye gitmez. Bunun için bütün gayretimizle ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulabilmesi için çaba sarf edeceğiz" dedi.

"CHP bizim peşimize takıldı"

Karamollaoğlu, "Saadet Partisi, CHP'nin peşine takıldı" eleştirileriyle ilgili olarak da "Bazen bize şöyle diyorlar; 'Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin peşine takıldınız gidiyorsunuz'. Yok ya, biz kimsenin peşine takılmadık. Onlar aslında bizim peşimize takıldı geliyorlar" ifadelerini kullandı.