Saadet Partisi Adana belediye başkan adayları tanıtıldı Saadet Partisi Adana İl Başkanlığı basın toplantısıyla belediye başkan adaylarını tanıttı.

Saadet Partisi Adana İl Başkanlığı basın toplantısıyla belediye başkan adaylarını tanıttı. Saadet Partisi İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yarışacak belediye başkan adaylarını kahvaltılı bir basın toplantısında tanıttı. Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Gözütok, ittifaklara karşı Saadet Partisi’nin tek başına aday çıkarttığını belirterek, Adana’da güzel hizmetlere imza atacaklarını söyledi. Saadet Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Çelebi Keyhıdır ise asıl amaçlarının dürüst belediyecilik olduğunu ifade ederek, “Saadet Partisi’ni başka partilerle beraber olmakla suçluyorlar. Adana’da 16 seçim bölgesinde tek başına seçime giren tek parti, Saadet Partisi’dir. Biz ‘Çare var’ diyerek yola çıktık ve Adanamız için de ‘Memnun değilseniz, mecbur da değilsiniz’ sloganıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli Görüş belediyeciliği, Türkiye’de çığır açan bir belediyeciliktir. Adana’yı Milli Görüş belediyeciliğiyle buluşturacağız” dedi. Toplantıya Seyhan Belediye Başkan Adayı Ahmet Tüfekçibaşı, Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Acar, Çukurova Belediye Başkan Adayı İbrahim Ethem Can ve Sarıçam Belediye Başkan Adayı Murat Ünal da tanıtıldı.

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