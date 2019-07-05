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Saadet Partisi: 40 yıldır beş delinin gömleği ile yatıp kalkıyoruz

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, gündemde olan seçim barajı tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "12 Eylül’ün, 5 darbeci generalinin Türkiye’ye biçtiği 40 yıllık bu deli gömleği ile yatıp kalkıyoruz' dedi.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:53
Saadet Partisi: 40 yıldır beş delinin gömleği ile yatıp kalkıyoruz

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, seçim barajı tartışmalarına ilişkin, 'Kenan Evren öldü, ama hâlâ onun kuralları, yasaları ve 12 Eylül rejimi yürürlükte, ne yazık ki Türkiye; yaklaşık 40 yıldır %10 seçim barajı garabetini yaşamaktadır. 12 Eylül’ün, 5 darbeci generalinin Türkiye’ye biçtiği 40 yıllık bu deli gömleği ile yatıp kalkıyoruz' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez’in yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Biz Saadet Partisi olarak toplumun meselelerine çözüm önerileri getirmek hususunda azami gayret gösteriyoruz. Problem alanlarını tespit edip, alanın uzmanları ile geniş çaplı istişarelerde bulunduktan sonra çözüm önerilerimizi, tekliflerimizi kamuoyu önünde milletimizle paylaşıyor; bu sorunların çözümü için somut adımlar atılması yönünde ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunuyoruz. Bugünkü toplantımızın konusu da; temsilde adaleti örseleyen %10 seçim barajı ve sistem tartışmaları. %10 seçim barajı tartışmaları sistem tartışmalarından bağımsız ele alınamaz. Ne yazık ki Türkiye; yaklaşık 40 yıldır %10 seçim barajı garabetini yaşamaktadır. 12 Eylül’ün, 5 darbeci generalinin Türkiye’ye biçtiği 40 yıllık bu deli gömleği ile yatıp kalkıyoruz.

Kenan Evren öldü, ama hâlâ onun kuralları, yasaları ve 12 Eylül rejimi yürürlükte’

12 Eylül rejiminin yola bıraktığı en büyük dinamit %10’luk seçim barajıdır ve bu darbe rejiminin şekillendirdiği siyaset kurumu ülkemizin problemlerini çözememektedir.%10 barajı, Türkiye'nin 1980 sonrası siyasi hayatını çok derinden etkileyen bir problem alanı, demokrasiyi felç bırakan bir uygulamadır.Gündeme getirilmesi, ortadan kaldırılması demokrasimiz için çok ama çok önemlidir. Türkiye'de siyasi aktörler kendi pozisyonlarına göre davranıyorlar. '83'te çıkmış bir uygulama ve yaklaşık 40 yıldır asla kalkmamış veya indirilmemiş. Birçok kesim tarafından eleştirilmiş, kaldırılması teklif edilmiş; hatta ne acıdır ki; zamanında kaldırılması taraftarı olanlar şartlar değişince en hararetli savunucusu olmuştur.

‘Saadet Partisi olarak buradan herkese çağrıda bulunuyoruz’

Saadet Partisi olarak buradan herkese çağrıda bulunuyoruz; Gelin hep birlikte bu adımları atalım Türkiye’ye, demokrasimize, insanımıza ve hatta ekonomimize nefes aldıralım. Gelin darbeci zihniyetin 40 yıl önce ülkemizin de demokrasimizin de önüne koyduğu bu tuzağı ortadan kaldıralım! Bu adımlar Türkiye'ye soluk aldırır. Demokrasimizi geliştirir, barış, huzur ortamını sağlar ve tüm alanlarda sayılamayacak kadar çok olumlu sonuçlara neden olur. Daha hesap verebilir yönetimler, daha katılımlı yönetimler, daha şeffaf yönetimler, daha denetlenebilir yönetimler inşa edilir. Demokrasi yerleşir ve kurumsallaşır, hukukun üstünlüğü sağlanır. Bu adımlar atıldığı takdirde şu an konuştuğumuz problem alanlarının tamamen dışına çıkmış bir yapı karşımıza çıkacaktır. Konuşmaya, birbirimizi anlamaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:53
  1. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • AkilAkil4 dk önce
    Akkili olun da giymeyin sizler de o beş deliden farkımız yok Sadettin başındaki zat
  • Sinan Sinan 5 dk önce
    Ne utanmaz adamsın senin seçim kazanmak gibi bir derdiniz yok ak-parti nasıl kaybeder ona bak temele sor bilir
  • tayf76tayf7612 dk önce
    milli görüş artık şekil değiştirmiştir. artık bir görüş ifade etmeyip sadece ilerlemeye mani bir mil (çamur) olmuştur. imkana sahip olupta anayasa değişimine mani olan her kesim bunun acısını ölene kadar çekmek zorundadır.
  • hüseyin hüseyin 20 dk önce
    baraj sizi etkilemiyor.chp ile aynı sandıkdasınız

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