Saadet Partililere sert tepki! "Onları hatırlamaya yüzünüz tutmuyor"

Terör örgütü PKK ve FETÖ destekli koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinden ümidini kesti. CHP Genel Başkanlığını korumak için elinden geleni yapan Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesi dağıttığı sahte gülücükleri tehditlere tercih etmeye başladı.

Buna rağmen Saadet Partililer, Kılıçdaroğlu'nu halen iktidara getireceklerini ileri sürüp ilginç açıklamalarda bulunuyor. Son olarak Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri Başkanı Bülent Kaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla büyük tepki çekti. Kaya, "Milletin Meclisinde Saadet Var dedik ve oldu. Şimdi sıra Milletin İktidarında Saadet Var deme vakti. Tüm Milli Görüşçüler bu hakikati bilir ve son 9 gün gereğini yaparak Kılıçdaroğlu’na evet deyip Saadet’in iktidarına evet der. Haydi Türkiye 9 günün kaybı 5 yıllık kayıp olur." ifadelerini kullandı.

Sert cevap

Saadet Partili Kaya'ya, Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Avukat Yaşar Baş'tan cevap geldi. Aynı zamanda AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Eski Üyesi olan Baş, SP'li Bülent Kaya'ya Twitter hesabından şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu kendisi bile Cumhurbaşkanlığı iddiasından fiilen vaz geçti, gündeminde sadece CHP Genel Başkanlığı var. Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapacağız diye ortalıkta gezen bi tek Saadetçi arkadaşlar kaldı.. Arkadaşlar Kılıçdaroğlu’dan bile daha Kılıçdaroğlu’cu çıktı.. CHP’liler bile bu kadar sahip çıkmıyor Kılıçdaroğlu’na… Erbakan hocanın hatırasına, davasına, ailesine bu kadar sahip çıkmadılar… Kılıçdaroğlu’nu hafız ilan ettiler, hacı ilan ettiler, seyyid ilan ettiler, mücahit ilan ettiler.. Bi hızır ilan etmedikleri kaldı… Kılıçdaroğlu’nun iktidarını Saadet İktidarı olacağını söylediğinize göre, Saadetin yeni lideri mi oluyor Kılıçdaroğlu… Milletin meclisinde Saadetli milletvekili geçen dönem de vardı… Onlar da Saadet kontenjanından ve CHP listesinden milletvekili seçildiydiler… Biri sizi bırakıp gitti… Bu dönem sizin aracılığınızla değil, doğrudan CHP’den aday oldu… Birini de siz çizdiniz… Sanki Saadet Partisi milletin meclisinde ilk defa temsil ediliyormuş gibi davrandığımıza göre; Belli ki geçen dönem CHP listelerinden milletin meclisine giren Saadet Partili milletvekillerini hatırlamaya yüzünüz tutmuyor…