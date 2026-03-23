Saadet Partililer konuşsun biz dinleyelim! "Gazetecilik mi, Algı Operasyonu mu?"

Karahasanoğlu yazısında, İsmail Arı’nın tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Dindara İftira, Solcuya Savunma"

Çifte Standart İddiası: Ekrem İmamoğlu hakkındaki suç isnatlarına karşı sessiz kalırken, dindar kimliğiyle bilinen kişilere yönelik uydurma iddialar üretildiği savunuldu.

MHP ve Mafya Algısı: Ayhan Bora Kaplan davası üzerinden MHP'ye yönelik "konuşma metnine müdahale" iddialarının hukuki dayanaktan yoksun bir algı çalışması olduğu belirtildi.

Kızılay ve Çadır Meselesi: Deprem dönemindeki çadır satışı iddialarının, kurumun başındaki dindar yöneticileri yıpratmak için çarpıtıldığı, satılan çadır gelirinin yine yardım faaliyetlerinde kullanıldığı vurgulandı.

"Öğrencileri IŞİD’çi Gibi Gösterdi"

Yazının en dikkat çekici kısımlarından biri, bir lise önünde En’âm Suresi 162. ayeti okuyan öğrencilere yönelik yaklaşımdı. Karahasanoğlu, İsmail Arı’nın bu öğrencileri "polis katili IŞİD’çilere" benzettiğini iddia ederek, kutsal değerlerin bu şekilde kriminalize edilmesine tepki gösterdi.

Saadet Partisi’ne Çağrı

Karahasanoğlu, İsmail Arı’nın paylaşımlarını ve polise yönelik tutumunu eleştirirken Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’a da seslendi. CHP ile aynı safta duran Saadet Partisi’nin, dindarlara ve polise yönelik bu sert ifadeler karşısında nasıl bir tutum takınacağını merak ettiğini dile getirdi.