Tabloyu gören kabul etmiyor... Aykut Kocaman’ı işaret etti: Yeni sezon planlaması cevabı

AZİZ Yıldırım, dün İstanbul Kuyumcular Odası'nda yapılan kahvaltı programına da katıldı. Projelerini ve yapacağı hamleleri şöyle anlattı: "Fenerbahçe 4 yıl benimle, 4 yıl da ben ve arkadaşlarımdan sonra istenen başarılı istikrarı yakalayamadı. F.Bahçe öyle bir noktaya geldi ki rakipleriyle baş edecek pozisyonda değil çünkü güçlü yönetimleri yok. Para her şey değil, para her şeyi çözmez. Paranın yanında akıl da olması lazım. Aklın verdiği güç olması lazım. Bunlar bir araya gelirse değer olur. Biz bu sene eğer şampiyon olamazsak uzun yıllar şampiyon olamayız. Onu da halledecek, çözecek tecrübedir. Tecrübe olmazsa çözülmez. Onun için yola çıktık."