  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doktorları açıkladı! Entübe edilen Kadir İnanır’dan kahreden son dakika haberi CHP’de “1 Haziran” kıyameti! Kılıçdaroğlu’nun kellesini alacağı ilk isim belli oldu Uzman isimden kurban eti uyarısı: Sağlığa çok zararlı! Bakan Ersoy Haydarpaşa'da ilk kez anlattı: Kapsamlı restorasyonla geleceğe hazırlanıyor Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Kurban Bayramı mesajı: Yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür “Herkesi bağışlarım, onu asla” demiş! İşte Kılıçdaroğlu’nun affetmeyeceği tek isim Kılıçdaroğlu'nu arayarak tebrik eden lider kim? Hiç vakit kaybetmedi! Tasarımıyla dikkat çekti! İşte Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili! O ilimizde barajlarda seviye 0’dan yüzde 100’e çıktı! İki fotoğraf arasında 220 gün var Türkiye'yi bırakıp Yunanistan'ı seçtiler: Maalesef ülkemiz için acı haber
Spor
5
Yeniakit Publisher
Tabloyu gören kabul etmiyor... Aykut Kocaman’ı işaret etti: Yeni sezon planlaması cevabı
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tabloyu gören kabul etmiyor... Aykut Kocaman’ı işaret etti: Yeni sezon planlaması cevabı

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. İşte o sözler paniğe neden oldu.

1
#1
Foto - Tabloyu gören kabul etmiyor... Aykut Kocaman’ı işaret etti: Yeni sezon planlaması cevabı

F.Bahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Merak edilen teknik direktör konusuna da "Aykut Kocaman teknik direktör adaylarından biri mi" sorusuna verdiği cevapla büyük ölçüde açıklık getirdi. Jorge Jesus ile hiç görüşmediğini söyleyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Buradaki süreç 1 yıl… 3 yıl olsa farklı konuşurdum. Şampiyon olacağız diyoruz! Yabancı birini getirirsek onunla diyalog kuramayabiliriz. Ona ne istediğimizi, durumumuzu anlatamayabiliriz. Onlar profesyonel çalışıyorlar. Biz müdahale etme, yanlışları söyleme seçeneğimizi kaybederiz. Der ki o zaman gel kardeşim sen yap. Aykut Kocaman adaylardan biri olabilir ama odur demiyorum. Çünkü biz bir kere seçilelim. Ben seçilmeden gel seni antrenör yapacağım dersem, yarın karşı taraf seçildi Aykut'u istedi, ne olacak? Aykut Kocaman ile şu an için henüz bir konumuz yok. Gerektiği takdirde olabilir, değerlendireceğiz. Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz, onlar da aramıza katılacak. Burası bir aile haline gelecek."

#2
Foto - Tabloyu gören kabul etmiyor... Aykut Kocaman’ı işaret etti: Yeni sezon planlaması cevabı

Transfer konusuna da değinen Yıldırım, şampiyonluk için söz verirken şöyle konuştu: "İki tane golcü alacağız. Ondan sonra diğer yerleri tamamlayacağız. En fazla 5-6 transfer yapacağız. Sonra içeriden gitmek isteyen ya da bizim göndermek istediklerimiz olursa başka oyunculara da bakabiliriz. Hedef, sezon başlayana kadar tüm bunları halletmek. Fenerbahçe tarihinde ilk defa benim olduğum yıllar da dahil tüm oyuncular hazır gelecek."

#3
Foto - Tabloyu gören kabul etmiyor... Aykut Kocaman’ı işaret etti: Yeni sezon planlaması cevabı

AZİZ Yıldırım, dün İstanbul Kuyumcular Odası'nda yapılan kahvaltı programına da katıldı. Projelerini ve yapacağı hamleleri şöyle anlattı: "Fenerbahçe 4 yıl benimle, 4 yıl da ben ve arkadaşlarımdan sonra istenen başarılı istikrarı yakalayamadı. F.Bahçe öyle bir noktaya geldi ki rakipleriyle baş edecek pozisyonda değil çünkü güçlü yönetimleri yok. Para her şey değil, para her şeyi çözmez. Paranın yanında akıl da olması lazım. Aklın verdiği güç olması lazım. Bunlar bir araya gelirse değer olur. Biz bu sene eğer şampiyon olamazsak uzun yıllar şampiyon olamayız. Onu da halledecek, çözecek tecrübedir. Tecrübe olmazsa çözülmez. Onun için yola çıktık."

#4
Foto - Tabloyu gören kabul etmiyor... Aykut Kocaman’ı işaret etti: Yeni sezon planlaması cevabı

"Salah 20 milyon Euro maaş istiyormuş. Vergi, menajeri vs. 30 milyon. 3 senelik kontratla 90 milyon. Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı oysa alırız. Ona futbol komitemiz karar verecek. Ama ihtiyacımız yok diyorlarsa yapacak bir şey yok. Sörloth ile bir görüşmemiz oldu ancak net bir sonuç yok. Olabilir de olmayabilir de" AZİZ Yıldırım, F.Bahçe'nin tartışılan kalecisi Ederson için olumlu ifadeler kullandı. Volkan Demirel örneği veren Yıldırım, "Şampiyonluk maçında Volkan ve Edu çarpıştı, şampiyonluğu kaybettik. Aynı Volkan, Sevilla maçında bizi tur atlattı. Ederson iyi bir kaleci, yıllarca City'de oynadı. Kendisine yüksek bir ücret ödedik ancak bu onun hatası değil, bizim sorumluluğumuz. 11 milyona Ederson gibi kaleci alamazsınız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Liste açıklandı: İşte il il bayram namazı saatleri!
Gündem

Liste açıklandı: İşte il il bayram namazı saatleri!

Kurban bayramına az süre kala namaz saatleri de merak konusu oldu. İşte il il namaz saatleri...
Yüzde 90 görme kaybı yaşadı! Aracında uyudu, hayatı değişti
Aktüel

Yüzde 90 görme kaybı yaşadı! Aracında uyudu, hayatı değişti

Eskişehir’de yaşayan Yasin Kurt, aracının koltuklarını temizledikten sonra içinde uyuyunca ağır toksik zehirlenme yaşadı. Doktorların 'yaşam..
İsrail’e arka bahçesi GKRY’den kötü haber
Dünya

İsrail’e arka bahçesi GKRY’den kötü haber

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yapılan Temsilciler Meclisi seçiminden, İsrail karşıtı çıkışlarıyla öne çıkan partiler ve aşırı sağ güçlenerek..
ABD gemilere saldırdı! Hayatını kaybedenler var
Dünya

ABD gemilere saldırdı! Hayatını kaybedenler var

İran basını, Basra Körfezi’nde Lark Adası’nın güneyindeki İran gemilerine yönelik düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini..
Kılıçdaroğlu o isimleri affetmeyecek! İhraçlar yolda
Siyaset

Kılıçdaroğlu o isimleri affetmeyecek! İhraçlar yolda

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “hain” ifadelerini kullananların disipline sevk edileceğini söyledi. Parti..
Halkçı maskesi takan Özgür Özel'den sokak tiyatrosu! Genel merkezden kovulunca "Meydanlarda bayramlaşacağız" yalanına sarıldı!
Gündem

Halkçı maskesi takan Özgür Özel'den sokak tiyatrosu! Genel merkezden kovulunca "Meydanlarda bayramlaşacağız" yalanına sarıldı!

Mahkeme kararıyla koltuğu elinden kayan ve CHP Genel Merkezi’nden adeta yaka paça dışarı itilen Özgür Özel, içine düştüğü çaresizliği örtbas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23