Saadet Partililer gözünü açar mı? Eski İP'li Erdem 'şeriat' diyerek Murat Kurum'u hedef aldı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı olan Bahadır Erdem, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u çirkin ifadelerle hedefe koydu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende partisinin 26 il belediye başkan adayını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
İyi Parti'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Murat Kurum'u çirkin sözlerle hedefe koydu.
Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kurum'u ve AK Parti'yi şöyle hedefe koydu:
"Doğduğum köyü sayın Ekrem İmamoğlu'ndan başkasına emanet etmeyeceğim. Mesele sırf İstanbul da değil. Mesele hukuk, adalet, laiklik, Cumhuriyet, kadın hakları. Mesele Anayasa. İstanbul’u AKP’nin kazanarak bütün şeriat yanlılarının doğduğum kentin sokaklarını işgal etmesine izin vermem. Onun için Ekrem İmamoğlu."
Bahadır Erdem'in çirkin çıkışından sonra gözler İP'lilerin ittifak ortağı "muhafazakar" Saadetlilere çevrildi.