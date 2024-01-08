  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Irkçı işkence infiale neden olmuştu! Zafer Partili Irkçı öğrenciye Ali koç resmen avukat yollamış!

Murat Kurum tek tek anlattı! İstanbul'da sokak hayvanları sorununa çözüm mesajı

İsrail ordunun açığını dünyaya itiraf etti! 'Bu tarz saldırılara çaresiz kalıyoruz'

Asgari ücreti bilen Cem Küçük emeklileri heyecanlandırdı! Hem tarih hem de rakam verdi

Marmara için "son dakika" uyarısı

CHP'de yeni kriz patlak verdi! Özgür Özel ile İmamoğlu arasında gerginlik

Trafikte kendini üstün görenler var! Emniyet kemeri takmayanla drift atan bir mi?

Sonunda kar yağışı için net tarih verildi! İstanbullular atkı, bere ve eldivenleri hazırlayın, fena geliyor

Destici duyurdu! BBP'den Murat Kurum kararı

Galatasaray'a sponsor olmuştu! Ünlü kargo şirketi iflasın eşiğine geldi... Maalesef konkordato istediler
Siyaset Saadet Partililer gözünü açar mı? Eski İP'li Erdem 'şeriat' diyerek Murat Kurum'u hedef aldı!
Siyaset

Saadet Partililer gözünü açar mı? Eski İP'li Erdem 'şeriat' diyerek Murat Kurum'u hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2024-01-08 20:23:00 -
Saadet Partililer gözünü açar mı? Eski İP'li Erdem 'şeriat' diyerek Murat Kurum'u hedef aldı!

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı olan Bahadır Erdem, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u çirkin ifadelerle hedefe koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende partisinin 26 il belediye başkan adayını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

İyi Parti'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Murat Kurum'u çirkin sözlerle hedefe koydu.

Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kurum'u ve AK Parti'yi şöyle hedefe koydu:

"Doğduğum köyü sayın Ekrem İmamoğlu'ndan başkasına emanet etmeyeceğim. Mesele sırf İstanbul da değil. Mesele hukuk, adalet, laiklik, Cumhuriyet, kadın hakları. Mesele Anayasa. İstanbul’u AKP’nin kazanarak bütün şeriat yanlılarının doğduğum kentin sokaklarını işgal etmesine izin vermem. Onun için Ekrem İmamoğlu."


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bahadır Erdem'in çirkin çıkışından sonra gözler İP'lilerin ittifak ortağı "muhafazakar" Saadetlilere çevrildi.

AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum oldu
AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum oldu

Siyaset

AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum oldu

MHP'den Murat Kurum açıklaması!
MHP'den Murat Kurum açıklaması!

Siyaset

MHP'den Murat Kurum açıklaması!

Son dakika! İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama
Son dakika! İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama

Gündem

Son dakika! İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama

İstanbul adayı Murat Kurum'dan dikkat çeken paylaşım!
İstanbul adayı Murat Kurum'dan dikkat çeken paylaşım!

Gündem

İstanbul adayı Murat Kurum'dan dikkat çeken paylaşım!

Murat Kurum İstanbul için çalışmaya başladı!
Murat Kurum İstanbul için çalışmaya başladı!

Gündem

Murat Kurum İstanbul için çalışmaya başladı!

Helal olsun! Murat Kurum'dan büyük vefa
Helal olsun! Murat Kurum'dan büyük vefa

Gündem

Helal olsun! Murat Kurum'dan büyük vefa

Murat Kurum tek tek anlattı! İstanbul'da sokak hayvanları sorununa çözüm mesajı
Murat Kurum tek tek anlattı! İstanbul'da sokak hayvanları sorununa çözüm mesajı

Gündem

Murat Kurum tek tek anlattı! İstanbul'da sokak hayvanları sorununa çözüm mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23