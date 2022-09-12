Saadet Partililer bu konuşmaya ne diyecek?

CHP'ye yakın Halk TV kanalında konuşan Fikret Bila, İzmir konseri hakkında yaptığı açıklamada muhafazakar kesimi gerici ilan etmeye kalktı. Bila, dini değerlere saygı duyan iktidarı gerici olarak nitelendirdi.

Bila'nın açıklamaları şöyle:

İktidardan gelen tepkiler bunun bir konser olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda iktidara bir meydan okumaydı bu. Bu konser aynı zamanda bir siyasi mesajdır.

İzmirlilerin verdiği görüntü iktidarın siyasal İslam dayatmasına bir tepkidir. Kılık kıyafetten her şeye tarikatların karar vereceği düzene karşı çıkıştır. Kadın erkek eşitliğine sahip çıkmaktır. İktidarın gitmek istediği yöne karşı çıkış vardır. İktidarın bu mühteşem konserden etkilendiğini çekindiğini gösteren demeçler gördük. Tunç Soyer'in konuşması güzel bir konuşmadır.

"Kurtuluş Savaşı gerici güçlere karşı verildi"

Atatürk'ün zafere ulaştırdığı Kurtuluş savaşı aynı zamanda iç savaştır. Kurtuluş Savaşı, Saltanatın devam etmesini isteyen zihniyete karşı verilmiştir. Sadece emperyalizme değil gerici güçlere karşı verilmiş bir savaştır. Hilafeti geri getirmek ve çarşafa sokmak isteyenlere ve evden çıkarmak istemeyenlere karşı bir tepkidir bu konser.

Soyer, Osmanlı'yı hedef almıştı

Tarkan konserinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler." diyerek Osmanlı'yı hedef almıştı.