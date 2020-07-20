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Siyaset

Saadet Partili vekil Abdulkadir Karaduman koronavirüse yakalandı

Saadet Partisi Konya Milletvekil Abdulkadir Karaduman'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 18:00:00 -
Saadet Partili vekil Abdulkadir Karaduman koronavirüse yakalandı

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, halsizlik ve yüksek ateş belirtileriyle dün gece Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan testler sonucu koronavirüs olduğu tespit edildi.

"Dua bekliyorum"

Millî Gazete'ye konuşan Abdulkadir Karaduman, “Dün gece halsizlik ve yüksek ateş belirtileriyle hastaneye gittim. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi. Sanırım 10 gün sonra taburcu olurum. Dua bekliyorum.” dedi.

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