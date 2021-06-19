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Gündem

Saadet Partili Ekrem Şama, Tanal'ın iftirasıyla AK Parti'yi suçladı!

'Başörtüsü yasak olmalı' diyen CHP’li Mahmut Tanal’ın Dolmabahçe Sarayı’ndaki vazo iftirasına Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yalanlama gelmesine rağmen Saadet Partili Ekrem Şama iftirayı devam ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 02:51:00 -
Saadet Partili Ekrem Şama, Tanal'ın iftirasıyla AK Parti'yi suçladı!

Saadet Partili Ekrem Şama, CHP’li Mahmut Tanal’ın Dolmabahçe Sarayı’ndaki vazo iftirası ile AK Parti’ye ‘hırsız’ suçlamasında bulundu.

Mahmut Tanal'dan 'vazo' yalanı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Dolmabahçe Sarayı'nda her biri 46 kilogram ağırlığındaki som altından yapılmış iki vazonun kaybolduğunu iddia ederek TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Tanal’ın asılsız iddiasına Milli Saraylar Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:


Milli Saraylar Başkanlığı konuya ilişkin yalanlama yaparken Saat Partili Ekrem Şama, Tanal'ın iftirasını devam ettirdi.

Ekrem Şama, Tanal'ın iftirasını sürdürdü

Şama, başörtüsü serbest bırakılınca Danıştay'a koşup iptal davası açan, 'başörtüsü yasak olmalı' diyen CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın iftirasını yayarak, AK Parti'ye hırsız suçlaması yaptı.

 

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