  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Saad Hariri: "Mahkemenin Refik Hariri suikastı davasıyla ilgili kararını kabul ediyoruz"
Aktüel

Saad Hariri: "Mahkemenin Refik Hariri suikastı davasıyla ilgili kararını kabul ediyoruz"

"Bugün katiller şebekesinin saflarından çıktığı netleşen Hizbullah'tan bir fedakarlık gelmesi gerekiyor. Adalete teslim olmayacaklarını ve ceza görmeyeceklerini düşünüyorlar. Bu nedenle suçluların adalete teslim olup cezalarını çekinceye kadar durmayacağım"

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:23:03 -
Saad Hariri: "Mahkemenin Refik Hariri suikastı davasıyla ilgili kararını kabul ediyoruz"

BEYRUT (AA) - Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin babası Refik Hariri'nin öldürüldüğü suikast davasıyla ilgili kararını kabul ettiklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikasta ilişkin davanın karar duruşmasını gerçekleştirildi.

Mahkeme, Hollanda'da 4 saatten fazla süren duruşmada, Hariri ve diğer 21 kişinin ölümüyle ilgili Hizbullah örgütü üyesi Selim Cemil Ayyaş'ı suçlu bulduğunu açıkladı.

Saad Hariri, duruşmanın ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, kendisinin diğer tüm Lübnanlılar gibi suçluların adil şekilde yargılanmasını istediğini ve bunun pazarlık konusu olmayacağını belirtti.

- "Kararı kabul ediyoruz"

Hariri, "Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi kararını açıkladı. Bizler de Hariri ve diğer tüm şehitlerin aileleri olarak kararı kabul ediyoruz. Adaletin işlemesi ve suçluların adalete teslim edilmesini istiyoruz, diyet hakkımızdan taviz vermeyiz." paylaşımında bulundu.

Ülkesi ve şehri olan Beyrut'ta 4 Ağustos'ya meydana gelen patlamadan sonra bugün yeni bir talepte bulunacağını ifade eden Hariri, Hariri ve arkadaşları için adaletin sağlanmasına talip olduklarını kaydetti.

Lübnanlıların, Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi sayesinde ülke tarihindeki siyasi suikastlar zincirinde ilk defa gerçekleri öğrendiğini aktaran Hariri, "Bu önemli tarihi anın terör eylemini gerçekleştiren ve planlayanlara şu mesajı veriyor: Siyasette işlenen suçların cezasız kaldığı dönem son buldu artık." ifadelerini kullandı.

- Hizbullah'a mesaj

Lübnan halkının, bugünden itibaren ülkelerinin katil ve suçlular için bir sığınma yeri olmasını kabul etmeyeceklerinin altını çizen Hariri, şunları kaydetti:

"Bugün katiller şebekesinin saflarından çıktığı netleşen Hizbullah'tan bir fedakarlık gelmesi gerekiyor. Adalete teslim olmayacaklarını ve ceza görmeyeceklerini düşünüyorlar. Bu nedenle suçluların adalete teslim olup cezalarını çekinceye kadar durmayacağım."

Hariri, babasının öldürüldüğü suikast davasının kararının açıklandığı bu anı 15 yıldır beklediklerini vurgulayarak, "Bu an, bizlere ne olursa olsun bir aile olarak kalacağımızı kanıtlıyor. Babamın bu sözünü hatırladım: Hiç kimse ülkesinden büyük değildir."

Lübnan Başbakanı Refik el- Hariri 2005 yılında, bomba yüklü araçla düzenlenen suikast sonucu korumaları ve yardımcılarıyla beraber hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülke suikastle sarsıldı! Bakan, namaz çıkışı öldürüldü
Dünya

O ülke suikastle sarsıldı! Bakan, namaz çıkışı öldürüldü

Somali, Tarım Bakanı Abdukadir Abukar'a yapılan suikastle sarsıldı. Bakan, uğradığı suikastte hayatını kaybetti.

Lübnan'dan OHAL kararı
Dünya

Lübnan'dan OHAL kararı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan büyük patlamanın ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) bir ay uzatıldığı bildirildi. ..
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur
Gündem

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur

Emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma çıkması halinde Yunan donanmasının yok olacağını söyledi...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı