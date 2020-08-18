Saad Hariri: "Mahkemenin Refik Hariri suikastı davasıyla ilgili kararını kabul ediyoruz"

BEYRUT (AA) - Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin babası Refik Hariri'nin öldürüldüğü suikast davasıyla ilgili kararını kabul ettiklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikasta ilişkin davanın karar duruşmasını gerçekleştirildi.

Mahkeme, Hollanda'da 4 saatten fazla süren duruşmada, Hariri ve diğer 21 kişinin ölümüyle ilgili Hizbullah örgütü üyesi Selim Cemil Ayyaş'ı suçlu bulduğunu açıkladı.

Saad Hariri, duruşmanın ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, kendisinin diğer tüm Lübnanlılar gibi suçluların adil şekilde yargılanmasını istediğini ve bunun pazarlık konusu olmayacağını belirtti.

- "Kararı kabul ediyoruz"

Hariri, "Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi kararını açıkladı. Bizler de Hariri ve diğer tüm şehitlerin aileleri olarak kararı kabul ediyoruz. Adaletin işlemesi ve suçluların adalete teslim edilmesini istiyoruz, diyet hakkımızdan taviz vermeyiz." paylaşımında bulundu.

Ülkesi ve şehri olan Beyrut'ta 4 Ağustos'ya meydana gelen patlamadan sonra bugün yeni bir talepte bulunacağını ifade eden Hariri, Hariri ve arkadaşları için adaletin sağlanmasına talip olduklarını kaydetti.

Lübnanlıların, Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi sayesinde ülke tarihindeki siyasi suikastlar zincirinde ilk defa gerçekleri öğrendiğini aktaran Hariri, "Bu önemli tarihi anın terör eylemini gerçekleştiren ve planlayanlara şu mesajı veriyor: Siyasette işlenen suçların cezasız kaldığı dönem son buldu artık." ifadelerini kullandı.

- Hizbullah'a mesaj

Lübnan halkının, bugünden itibaren ülkelerinin katil ve suçlular için bir sığınma yeri olmasını kabul etmeyeceklerinin altını çizen Hariri, şunları kaydetti:

"Bugün katiller şebekesinin saflarından çıktığı netleşen Hizbullah'tan bir fedakarlık gelmesi gerekiyor. Adalete teslim olmayacaklarını ve ceza görmeyeceklerini düşünüyorlar. Bu nedenle suçluların adalete teslim olup cezalarını çekinceye kadar durmayacağım."

Hariri, babasının öldürüldüğü suikast davasının kararının açıklandığı bu anı 15 yıldır beklediklerini vurgulayarak, "Bu an, bizlere ne olursa olsun bir aile olarak kalacağımızı kanıtlıyor. Babamın bu sözünü hatırladım: Hiç kimse ülkesinden büyük değildir."

Lübnan Başbakanı Refik el- Hariri 2005 yılında, bomba yüklü araçla düzenlenen suikast sonucu korumaları ve yardımcılarıyla beraber hayatını kaybetmişti.