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Saad Hariri: İHA saldırıları bölgesel istikrara yönelik bir tehdit

Lübnan Başbakanı Hariri, Beyrut'ta İsrail’e ait İHA'ların düşmesine ilişkin, ''İsrail’in İHA saldırısı bölgesel istikrara yönelik bir tehdit'' dedi.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:07
Saad Hariri: İHA saldırıları bölgesel istikrara yönelik bir tehdit

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ülkenin başkenti Beyrut'un güneyinde İsrail'e ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Hariri, İHA saldırısının bölgesel istikrara yönelik bir tehdit olduğunu belirterek, bunun ülkenin egemenliğine açık bir saldırı olduğunu söyledi. Hariri, İsrail’in saldırganlığıyla ilgili atılacak adımlar konusunda Devlet Başkanı Michel Aoun ile istişarelerde bulunduğunu da ifade etti.
Lübnan ordusu, gece yarısı İsrail'e ait 2 İHA'nın Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde düştüğünü duyurmuştu. Açıklamada, İHA'lardan birinin Hizbullah’a ait medya merkezinin yakınında patladığı ve patlamada 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti. 

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:07
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