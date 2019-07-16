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S400ler nereye kurulacak? s400 son dakika

S400 son dakika haberleri: Türkiye kimsenin boyunduruğu altında değil. Tarih Boyunca Türk milleti hiçbir devletin ya da ülkenin egemenliği altına girmedi. Türkiye bağımsız ve güçlü bir devlet olmanın gereği olarak S400 hava savunma sistemiyle kendi savunmasını hayata geçirmek için harekete geçtiğinde başta ABD, NATO ve AB ülkeleri Türkiye’ye tehdit ve şantajara başladı. Ancak Türkiye tüm ekonomik yaptırımlara prim vermedi ve Rusya’dan S400’leri satın aldı ve S400’ler peyder pey Türkiye’ye gelmeye başladı. Peki S400ler nereye kurulacak? S400 ler nereye konuşlanacak. S400 Türkiye’de nereye kurulacak? S400 nerele konuşlandırılacak? gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılmakta.

16 Temmuz 2019 Salı 12:56
S400ler nereye kurulacak? s400 son dakika

S400 son dakika haberleri: Türkiye kimsenin boyunduruğu altında değil. Tarih Boyunca Türk milleti hiçbir devletin ya da ülkenin egemenliği altına girmedi. Türkiye bağımsız ve güçlü bir devlet olmanın gereği olarak S400 hava savunma sistemiyle kendi savunmasını hayata geçirmek için harekete geçtiğinde başta ABD, NATO ve AB ülkeleri Türkiye’ye tehdit ve şantajara başladı. Ancak Türkiye tüm ekonomik yaptırımlara prim vermedi ve Rusya’dan S400’leri satın aldı ve S400’ler peyder pey Türkiye’ye gelmeye başladı. Peki S400ler nereye kurulacak? S400 ler nereye konuşlanacak. S400 Türkiye’de nereye kurulacak? S400 nerele konuşlandırılacak? gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılmakta.

S400ler nereye konuşlandırılacak? S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 12. uçak uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. S400'lerin Rusya'dan taşınma işlemi sürerken vatandaşlar da S400'lerin nereye kurulacağını merak ediyor. S400'lerin nerele kurulacağına ilişkin son kararı askeri ve ilgili bakanlıklar ile nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verecek. S-400'lerin Türkiye'de konuşlandırılacakları noktalar konusunda  Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, "Muhtemelen Ankara ve İstanbul'un savunması olacak S-400'ün görevidir’ dedi. Bakan Akar, S-400'lerin yerleştirileceği alanlarla ilgili KKTC ve Ege alternatifleriyle ilgili soru üzerine de, "Hava savunma sistemlerinin bir menzili var. Mesele öncelik meselesi, 1'den 81'e kadar illeri sıraladık diyelim, 1 Ankara ve İstanbul" değerlendirmesini yaptı. Akar, bunların dışında bir sanayi bölgesinin de seçilebileceğini ifade etti.

S400 nerele konuşlandırılacak? 

Rusya'dan Türkiye’ye peyder pey gelen S-400 hava savunma sisteminin konuşlandırılacağı yer, tespit edilecek risk durumuna göre belirlenecek. İlk etapta gelecek olan iki rampanın yerleştirileceği bölge, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince belirlenecek. Bölgenin seçilme gerekçeleri ve seçilen bölge, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la da paylaşıldıktan sonra o bölgeye sevk edilecek. Öncelik Suriye ve terörle mücadele olursa, sistemin Gaziantep-Şanlıurfa civarına yerleştirilmesi söz konusu olacak. Bu bölgeler, ABD’nin olası bir Suriye’ye asker gönderme ve hava saldırısında bulunma durumuna karşı görev yapacak. Risk sırlamasına göre Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki doğal kaynak rezervleri ve buradaki Türkiye’nin haklarının korunmasında elinin güçlendirilmesi de öncelikli değerlendiriliyor. Bu durumda da Mersin-Anamur bölgelerinin tercih edilebileceği belirtiliyor.

400 Türkiye’de nereye kurulacak?

Sistemin konuşlandırılacağı yer ile ilgili değerlendirmeler yapılırken, normal koşullarda Türkiye’nin sanayisinin bel kemiğini oluşturması, nüfusun büyük bölümünü barındırması ve Boğazlar gibi stratejik bir önemi barındırması bakımından İstanbul’un tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. İstanbul’da NATO kapsamında daha önce konuşlandırılmış füzelerin bulunduğu ve hala boş duran tepelerin S-400’ler için de kullanılabileceği belirtiliyor. S- 400 hava savunma sistemleri hareketli bataryalar olduğu için riski yoğunlaşan bölgeye kaydırılabilecek. Örneğin Suriye’de sükunet sağlanır ve güvenlik tehlikesi geçerse buradan alınıp başka bölgelere götürülebilecek. Sisteminde 600 kilometrelik radara sahip olan S-400’lerin rampası, herhangi bir sokağa bile konuşlandırılabilecek özelliğe sahip.

Türkiye S400’lerle nereleri vurur? S400 sisteminin teknik özellikleri neler?

Türkiye S-400’leri ne kadara satın aldı? Türkiye S400'lere ne kadar para ödedi?

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:56
  1. Şanlıurfa
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Gaziantep
  5. Ankara
  6. türkiye s 400 kaç tane alacak
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