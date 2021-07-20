S400 gelişmesini duyurdular: Türkiye ile her an anlaşma yapılabilir

Rus devlet firması Rosoboronexport'un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ile yeni parti S-400 anlaşmasının yakında imzalanabileceğini söyleyerek, "Söz konusu projede teknolojik iş birliği programı da oluşturuldu" dedi.

Son Dakika: MAKS-2021 Uluslararası Havacılık Fuarı'nda konuşan Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye olası yeni parti S-400 tedariki ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni parti S-400 tedariki için Türkiye ile görüşmeler yaptıklarını söyleyen Rosoboronexport'un Genel Müdürü, "Tedarik ile ilgili projelendirmeyi önümüzdeki aylarda tamamlamayı hedefliyoruz. Türkiye hususunda nihai görüşmeler yapılıyor. Finansal model dahi oluşturuldu. Söz konusu projede teknolojik işbirliği programı da oluşturuldu" dedi.

Şu anda dünyanın en gelişmiş yüksek irtifa hava savunma sistemlerinden olan S-400, ABD'nin Patriotları satmaması sonrası Türkiye tarafından Rusya'ya 2.5 milyar dolar ödenerek alınmıştı.

S-400'ün özellikleri

Türkiye'ye dört bölükten oluşan iki adet S-400 sistemi verildi.

Rus askeri yapılanmasına göre bir hava savunma bölüğü dokuz bataryadan oluşuyor.

Dört bölükteki batarya sayısı 36 olacak.

S-400'lerin bir bataryası rampa, radar ve komuta merkezi olmak üzere üç mobil araçtan oluşuyor.

Her bir sistemde 72 olmak üzere iki sistemde toplam 144 füze olacak.

Ayrıca 48 yedek füze bulunacak.

Böylece toplamda 192 füze teslim edilecek.

Füze menzili yaklaşık 400 kilometre olan S-400'ler, 185 kilometre yükseklikteki hedefleri vurabiliyor.

Sistem, 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri algılıyor ve 10 saniyeden az sürede hedefe tepki verebiliyor.