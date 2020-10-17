S-400’lerin test atışı yapıldı
Uluslararası haber kaynakları, Rusya’dan alınan ve daha önce radar testleri gerçekleştirilen S-400 hava savunma sistemlerinin ilk atış testinin Sinop’ta yapıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı’nın füze denemesini ne teyit ettiğini ne de yalanladığı kaydedildi. Türkiye, kısa bir süre önce yayınladığı hava sahası bildirimi (NOTAM) ile 200.000 fitin altında yapılacak tüm uçuşları yasaklamış, hafta başında yayınladığı NAVTEX ile de canlı-ateş tatbikatının 16-17 Ekim’de yapılacağını duyurmuştu.