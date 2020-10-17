S-400’lerin test atışı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı’nın füze denemesini ne teyit ettiğini ne de yalanladığı kaydedildi. Türkiye, kısa bir süre önce yayınladığı hava sahası bildirimi (NOTAM) ile 200.000 fitin altında yapılacak tüm uçuşları yasaklamış, hafta başında yayınladığı NAVTEX ile de canlı-ateş tatbikatının 16-17 Ekim’de yapılacağını duyurmuştu.